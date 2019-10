Juve senza fine. Toro, tutti in ritiro

ROMA - “Senza fine” è il titolo che campeggia stamani in prima pagina sul “Corriere dello Sport” che dedica l'apertura alla vittoria della Juventus contro il Genoa colta in extremis da Ronaldo che consente ai bianconeri di tornare nuovamente in vetta alla classifica. C'è spazio anche per la rabbia del Napoli al quale è stato negato un rigore contro l'Atalanta che poi ha pareggiato.

Toro, tutti in ritiro

“Da domani saremo in ritiro ma Mazzarri non è assolutamente in discussione". Così il patron granata Cairo dopo il pesante 4-0 rimediato contro la Lazio all'Olimpico. I granata sabato ospiteranno la Juventus nel derby, il numero uno del Toro resta fiducioso: “Abbiamo esaminato la partita col mister - ha detto - Non ho visto il Toro che tante altre volte mi è piaciuto in questa stagione. Ma è il momento giusto per riflettere, farsi un esame di coscienza e ritrovare la strada giusta per ricompattarci”.

Coppa di Lega, Arsenal-Liverpool 5-5

Dieci gol in novanta minuti, poi i rigori premiano il Liverpool. Spettacolo ad Anfield dove i Reds, rivali in Champions del Napoli, avanzano ai quarti della Coppa di Lega a spese dell'Arsenal dopo un incredibile 5-5. Il Manchester United si conferma invece la bestia nera del Chelsea in questa stagione: dopo il 4-0 in Premier, i Red Devils espugnano Stamford Bridge per 2-1 con la doppietta di Rashford . Avanti anche l'Aston Villa, che supera 2-1 il Wolverhampton a cui non basta il secondo gol stagionale dell'ex milanista Cutrone.

Berrettini ad un passo dalle Finals

Matteo Berrettini ad un passo dalle ATP Finals di Londra. Prima ancora di scendere in campo a Parigi, ultimo Masters 1000 dell'anno, per il tennista romano arriva la buona notizia della sconfitta dello spagnolo Roberto Bautista-Agut (n. 9 del seeding), suo rivale più vicino nella classifica Race to London che qualifica al Masters di fine stagione. La qualificazione dell'azzurro, eliminato da Tsonga, adesso dipenderà da Gael Monfils che centrando le semifinali lo befferebbe.

di Enrico Sarzanini\Edipress