Il Milan torna alla vittoria. Ancelotti, un turno di stop

ROMA - Prima vittoria per il Milan di Stefano Pioli che batte la Spal di misura grazie alla rete su calcio di punizione di Suso nella ripresa, lo spagnolo era entrato in campo da pochi minuti al posto di Castillejo. In classifica i rossoneri si allontanano dalle zone calde e agganciano il Parma a quota 13 punti. Ancora una sconfitta esterna, invece, per la Spal che resta l'unica squadra del campionato a non aver segnato nemmeno un gol lontano dal proprio campo. Domenica sera per il Milan la sfida contro la Lazio di Inzaghi reduce da due successi di fila contro Fiorentina e Torino.

Ancelotti fermato per un turno

Carlo Ancelotti è stato squalificato per un turno Il tecnico, espulso nel finale della partita contro l'Atalanta, è stato sanzionato "per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale". Due giornate a Federico Marchetti del Genoa che dalla panchina ha contestato l'arbitro mentre l'Inter ha ricevuto un'ammenda di 5mila euro"per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonati cori insultanti e gravemente intimidatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria", rivolti all'ex Mario Balotelli.

Marotta: "Lo scudetto non è il traguardo di quest'anno"

"Lo scudetto non è il traguardo di quest'anno". Lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta che, a margine di un premio, spiega che l'obiettivo “è riportare l'Inter in alto ma è un processo graduale. Quest'anno è un momento di partenza in cui ci sono cose che possono essere migliorate”. Così sul mercato: “E legittimo lo stato di apprensione del tecnico ma c'è anche la consapevolezza di capire che cosa contiene il mercato di gennaio. Il centrocampo va puntellato meglio”.

Galliani: “Con il Var avremmo vinto il titolo del 2012”

"Tutto è migliorabile ma ci fosse stato il Var sul famoso gol di Muntari magari avremmo vinto lo scudetto del 2012”. Ne è convinto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex ad del Milan, a margine della presentazione del libro 'La coppa degli immortali' a Firenze. "Penso bene del Var - ha aggiunto - ha ridotto molto il numero degli errori arbitrali”. Poi i complimenti a Commisso: “Era ad un passo dal Milan e con lui la Fiorentina ha fatto un affare”.

di Enrico Sarzanini\Edipress