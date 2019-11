Szczesny: "Serve più cattiveria". La Cina contro il ct Lippi

ROMA - "Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta avversaria e arriveranno anche le partite in cui segneremo 4-5 gol". Così Wojciek Szczesny, alla vigilia del derby Toro-Juve, torna sul problema in attacco dei bianconeri. "Concretizziamo poco per quanto creiamo", dice il numero 1 bianconero a Dazn. Ma anche nella fase difensiva c'è qualche meccanismo da registrare: "Non siamo ancora molti solidi concediamo 2-3 palle gol a partita, e per la Juventus è una cosa che non va bene".

Cina contro Lippi: "sta sempre in Italia"

Tempi duri in Cina per due bandiere del calcio italiano come Fabio Cannavaro e Marcello Lippi. Il primo è stato di fatto esonerato per la seconda volta dal Ghuangzhou Evergrande, mentre il secondo è sempre più nel mirino della stampa sportiva cinese. La rabbia della stampa locale nasce dopo la decisione di Lippi, ct della nazionale maggiore, di non guidare la squadra ai Campionati dell'Est Asia in programma il mese prossimo in Corea del Sud. Secondo i media cinesi Lippi "trascura i suoi doveri" di allenatore ricordando che percepisce uno stipendio di 180 milioni di yuan (circa 25 milioni di dollari ) all'anno.

Udinese, Tudor esonerato

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor è stato esonerato questa mattina dalla società sportiva. A convincere i dirigenti sono stati gli undici gol subiti nelle ultime due partite. A sostituire Tudor sarà, già domenica prossima, il suo vice, Luca Gotti. Questi però, secondo quanto si è appreso, farà da traghettatore della squadra fino alla nomina di un nuovo allenatore. In corsa ci sono Guidolin, Ballardini o Marino.

Rivaldo: "Neymar devi lasciare il Psg"

Rivaldo consiglia a Neymar di lasciare il Paris Saint-Germain se vuole essere "il migliore al mondo". "Credo molto in Neymar, ma deve andarsene. Il PSG è un club fantastico ma non è del suo livello” le parole dell'ex fuoriclasse brasiliano del Barcellona in un'intervista a Sky Sports Uk. “Lui deve andare in un club che ha più storia in Champions League e se la vince o diventa campione del mondo con il Brasile, sarà molto più facile per diventare il miglior giocatore del mondo” conclude Rivaldo.

