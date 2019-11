La Roma vola al terzo posto. Inzaghi: "Non mi fido del Milan"

ROMA – La Roma supera il Napoli 2-1 allo stadio Olimpico e scavalca momentaneamente l'Atalanta in classifica al terzo posto. Avanti al 19' con un gran gol di Zaniolo al 26' Kolarov si fa parare un calcio di rigore da Meret ma ci pensa Veretout, sempre dagli undici metri, a raddoppiare al 10' del secondo tempo. Al 27' Milik riapre la gara ma la difesa giallorossa resiste e porta a casa tre preziosi punti. Al 25' del secondo tempo l'arbitro Rocchi ha sospeso il match per cori razzisti della Curva romanista nei confronti di Kolulibaly.

Inzaghi: "Non mi fido del Milan"

"Non mi fido di questo Milan". Parola di Simone Inzaghi che presenta così la sfida in programma domani sera a San Siro. "La società ha tenuto la rosa del quinto posto della scorsa stagione e ha perso solo Cutrone ma si è rafforzata con cinque pezzi pregiati" prosegue l'allenatore biancoceleste che ritroverà Pioli: "Nutro verso di lui una grande stima, abbiamo lavorato qui insieme quando io ero in Primavera". Chiusura sul Var: "Tre anni fa abbiamo fatto scuola e ci abbiamo rimesso sulla nostra pelle". Pioli crede nella vittoria: "Possiamo puntare alla Champions e battere una squadra molto forte aumenta la convinzione".

Gp Malesia, pole di Quartararo

Il francese Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel gran premio della Malesia classe MotoGp. Con il tempo di 1'58"303 il pilota della Yamaha Petronas ha preceduto la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales (+0.103) e il compagno di squadra Franco Morbidelli (+0.129). Sesto tempo per Valentino Rossi (+0.697). Il campione del Mondo Marc Marquez (Honda), caduto durante la Q2, partirà 11/o.

Berrettini alle Finals, Spadafora: "Risultato storico"

Matteo Berrettini parteciperà alle Atp Finals in programma a Londra dal 10 novembre, terzo italiano della storia dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti. "Un risultato storico, che ricorda i fasti degli anni d'oro del tennis italiano" come sottolinea il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora che aggiunge: "Proprio in questi giorni siamo al lavoro per l'organizzazione degli Atp Finals che vedranno protagonista la città di Torino dal 2021 al 2025". "Si avvera un sogno" le parole di Berrettini.

di Enrico Sarzanini\Edipress