Juve-Inter, testa a testa. Pioli: "Credo nella Champions"

ROMA - La Juve risponde all'Inter e torna in vetta alla classifica. I bianconeri non senza soffrire si aggiudicano il derby grazie alla rete di De Ligt che decide il match contro il Torino. Vittoria anche per i nerazzurri. Al Dall'Ara Bologna in vantaggio con Soriano al 15' della ripresa ci ha pensato la doppietta di Lukaku a regalare all'Inter la preziosa vittoria. Nella classifica marcatori l'attaccante belga sale al secondo posto a quota 9 reti, a tre lunghezze da Immobile che domani sfida il Milan.

Fonseca: "Non abbiamo ancora fatto niente"

Terza vittoria di fila per la Roma che all'Olimpico supera il Napoli 2-1 e scavalca momentaneamente l'Atalanta al terzo posto in classifica. Il tecnico giallorosso Fonseca però vola basso: "Abbiamo fatto una bella partita, battuto una grande squadra, ma non abbiamo vinto ancora niente. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita adesso". A macchiare la vittoria della Roma il comportamento dei tifosi della Curva Sud protagonisti di cori di discriminazione territoriale contro Napoli che hanno portato l'arbitro Rocchi a sospendere a metà secondo tempo il match per un minuto dopo l'avvertimento dello speaker dello stadio.

Atalanta-Cagliari, insolita sfida per l'Europa

L'Atalanta ospita il Cagliari per riconquistare il terzo posto ora della Roma, Insolito match per l'Europa contro la sorprendente squadra di Maran che si trova a 18 punti con Lazio e Napoli. “Stiamo entrambe vivendo un buon momento. Ma noi siamo in casa: 3 punti creerebbe un po' di distacco con le immediate inseguitrici" sottolinea il tecnico nerazzurro Gasperini. Maran pronto a dare battaglia: “Ci siamo guadagnati col lavoro la possibilità di giocarci questa partita in alta classifica, vogliamo rispondere per il meglio”.

Pioli: "Credo nella Champions"

"Nella testa dei giocatori, battere una squadra molto forte aumenta la convinzione". Così Stefano Pioli prova a motivare il Milan alla vigilia della sfida contro la Lazio. Secondo il tecnico la Champions resta un traguardo possibile: "Se credi a una cosa, diventa possibile e ti impegni giorno e notte per ottenerla. Quando siamo squadra ce la possiamo giocare con tutti". Dopo il gol vittoria contro la Spal, l'allenatore ha anche apprezzato l'autocritica di Suso per le prestazioni precedenti: "E' il segnale di una squadra che vuole provare a svoltare".

