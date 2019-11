“Da Padroni”. La sesta di Hamilton

ROMA - “Da Padroni” è il titolo che campeggia questa mattina in prima pagina sul “Corriere dello Sport” che celebra la vittoria della Lazio a San Siro, dove contro il Milan non vinceva in campionato da ben 30 anni, ed i 100 gol di Ciro Immobile con la maglia biancoceleste. C'è spazio anche per i 'buu' contro Balotelli che a Verona stava per lasciare il campo, la vittoria del Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta e il trionfo di Hamilton campione del mondo per la sesta volta.

Pioli non ci sta: “Rispetto per il Milan"

"Avere avuto un giorno in meno di riposo rispetto alla Lazio è ingiusto: chi fa calendari dovrebbe rispettare di più il Milan". Il tecnico del Milan Stefano Pioli si è sfogato così dopo la sconfitta (2-1) contro i biancocelesti in casa. I rossoneri hanno giocato giovedì sera contro la Spal nel posticipo del turno infrasettimanale, la Lazio mercoledì con il Torino. Il tecnico poi fa autocritica: “Abbiamo battagliato per 95', abbiamo ribattuto colpo su colpo, ci abbiamo creduto ma abbiamo commesso troppi errori".

Brescia, esonerato Corini

Il Brescia ha esonerato Eugenio Corini. Fatale all'allenatore della promozione in Serie A della scorsa primavera la sconfitta subita a Verona e, più in generale, il solo punto raccolto nelle ultime sei partite di campionato. Balotelli invece è toranto sui 'buu' razzisti di Verona con un post si Instagram nel quale ringrazia tutti e nel finale attacca: “Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l'evidenza".

Hamilton, campione del mondo per la sesta volta

Il britannico Lewis Hamilton si è laureato per la sesta volta campione del mondo di Formula 1. Il pilota della Mercedes si è piazzato al secondo posto nel Gp degli Stati Uniti, disputato sul circuito di Austin, alle spalle del compagno di scuderia Valtteri Bottas, che gli ha soffiato il successo a pochi giri dalla fine. Completa il podio texano l'olandese Max Verstappen, al volante di una Red Bull. Quarta, ma staccatissima, la Ferrari di Charles Leclerc. Ritirato, invece, Sebastian Vettel.

