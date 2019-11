Squillo della Samp. Conte: “Dortmund sfida decisiva”

ROMA - Prima vittoria del neo tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri che supera la Spal 1-0 a Ferrara. Decide il match una rete di Caprari in pieno recupero quando la sfida sembrava ormai indirizzata verso il pareggio. Va dunque ai blicerchiati lo scontro diretto per la salvezza, una vera e propria boccata di ossigeno per la Samp che lascia il fondo della classifica ed aggancia proprio il Genoa al terz'ultimo posto.

Conte: “Sfida importante”

''E' una partita importante”. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte presenta così la sfida in programma domani a Dortmund contro il Borussia. “Sappiamo benissimo delle difficoltà che ci saranno dato che incontreremo una squadra forte, collaudata che fa la Champions da anni" prosegue l'allenatore nerazzurro che torna sui 'buu' a Balotelli: “Quei deficienti vanno assolutamente puniti e non bisogna tollerare: siamo nel 2019 ed è ancora assurdo e ridicolo che parliamo di razzismo".

De Laurentiis: “Ritiro non è punitivo”

Battere il Salisburgo, centrare gli ottavi di Champions e dare un calcio alla crisi. Momento delicato per il Napoli che è andato in ritiro. “Non punitivo ma costruttivo” come ha spiegato il patron De Laurentiis ma che non trova d'accordo Ancelotti “ma che accettiamo” sottolinea il tecnico alla vigilia. “Abbiamo un'opportunità importante. Da tanto tempo che siamo fuori dagli ottavi” conclude Ancelotti.

Calcio, anticipi e posticipi 17ª giornata

La Lega di Serie A ha reso noto anticipi e posticipi della 17ª giornata di Serie A, che si svolgerà tra il 18 dicembre e l'8 gennaio 2020, data in cui si disputerà Lazio-Verona. L'anticipo della partita della Juventus e il posticipo di quella della squadra di Simone Inzaghi si sono resi necessari per l'impegno delle due squadre nella Supercoppa Italiana del 22 dicembre a Riad. Questa la programmazione delle sfide: Mercoledì 18 dicembre 18,55 Sampdoria-Juventus. Venerdì 20 dicembre 20,45 Fiorentina-Roma. Sabato 21 dicembre alle 15 Udinese-Cagliari, alle 18 Inter-Genoa, alle 20,45 Torino-Spal. Domenica 22 dicembre alle 12,30 Atalanta-Milan , alle 15 Lecce-Bologna e Parma-Brescia, alle 20,45 Sassuolo-Napoli.

di Enrico Sarzanini\Edipress