Il Verona caccia Castellini. Lazio in emergenza

ROMA - Il Verona calcio mette al bando Luca Castellini dallo stadio fino al 2030. In una nota ufficiale la società gialloblù comunica la misura interdittiva a seguito delle dichiarazioni dell'ultrà, che aveva parlato ieri tra l'altro di "pagliacciata di Balotelli", di "Balotelli non completamente italiano", e delle frasi delle settimane scorse ("inneggiare a Hitler è goliardia") riemerse in queste ore. Il Verona parla di "espressioni gravemente contrarie ai principi etici e ai valori del nostro club".

Juve, de Ligt non parte per Mosca

Allenamento di rifinitura per la Juventus prima della partenza per Mosca, dove domani sera affronterà la Lokomotiv nella prima partita di ritorno del girone di Champions League. Assenti sul campo de Ligt e Dybala, rimasti al lavoro in palestra nello Juventus Training Center mentre i compagni lavoravano sul campo di allenamento principale della Continassa. Il difensore olandese non è stato convocato per una distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino.

Lazio in emergenza totale

Scatta l'allarme in casa Lazio in vista della gara contro il Celtic di Europa League. Nella seduta di stamani a Formello si è fermato Correa costretto ad uscire per un problema al polpaccio. Il tecnico dunque, che dovrà fare a meno di Marusic e Radu, rischia di trovarsi in piena emergenza: Caicedo infatti a San Siro era stato sostituito per un problema alla clavicola mentre Immobile sente fastidio al ginocchio. Lukaku non è utilizzabile in Europa perché fuori dalla lista Uefa.

Berrettini: "Ho realizzato un sogno"

"E' il sogno di tutta una vita". Così Matteo Berrettini attende il sorteggio delle Atp Finals di tennis, in programma oggi a Londra. "Il mio è stato un percorso costante e regolare: me lo sono meritato al cento per cento..." prosegue il tennista romano che conclude: "Partecipare a un torneo del genere è quello che sognavo quando da bambino i miei genitori mi portavano in giro per Roma, e poi per l'Italia, per i primi tornei".

di Enrico Sarzanini\Edipress