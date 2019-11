Inter rimontata. Napoli, prezioso pari

ROMA - Serata di gol e spettacolo in Champions l'Inter ha subito una clamorosa rimonta a Dortmund contro il Borussia: avanti 2-0 con Martinez e Vecino si è piegata sotto i colpi di Hakimi, doppietta, e Brandt. In classifica il Barellona, che ha parggiato 0-0 con lo Slavia Praga, in testa con 8 punti davanti al Borussia a 7, Inter 4 e Slavia 2. Prezioso 1-1 del Napoli al San Paolo, ora secondo a quota 8 dietro a Liverpool che battendo il Genk 2-1 vola in testa a 9 punti, seguono Salisburgo a 4 e Genk a 1. Nel Girone H Chelsea e Ajax appaiate al comando con 7 punti dopo lo spettacolare 4-4 di Londra, il Valencia supera il Lille 4-1 va a quota 5 e resta in corsa. Comanda il Girone G il Lipsia (2-0 a San Pietroburgo), secobdo l'Olympique che batte il Benfica 2-1.

Balotelli: "Sono italiano e dovrei tornare in Nazionale"

"Sono italiano, dovrei tornare in Nazionale". Parola di Mario Balotelli in un'intervista rilasciata a Le Iene. "Non ho accusato il Verona o la curva ma pochi scemi che l'hanno fatto e li ho sentiti" ha spiegato l'attaccante. Il Presidente della Figc Gabriele Gravina intanto auspica il ritorno dell'attaccante in Nazionale. La Procura ha aperto due fascicoli d'indagine, per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni radiofoniche del capo tifoso gialloblù Luca Castellini alla radio. Chiuso per un turno il settore del Bentegodi da dove sono partiti i cori.

Supercoppa Italiana, il 22 dicembre a Riad

La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita, e questa volta lo stadio sarà aperto alle donne in tutti i settori: la sfida tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice di Coppa Italia, Juventus-Lazio, si giocherà a Riad il 22 dicembre, alle 17.45 ora italiana. Rispetto all'edizione 2018, a Gedda, passo in avanti sul fronte dei diritti: la Lega ha chiesto e ottenuto che il pubblico femminile abbia accesso a tutti i settori, e non solo ad alcuni dedicati.

Atp Finals, sorteggio sfortunato per Berrettini

Si è svolto il sorteggio degli ATP Finals 2019, che si terrà al The O2 di Londra dal 10 al 17 novembre. L'azzurro Matteo Berrettini è nel gruppo 'Bjorn Borg' e se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, contro il quale esordirà domenica 10 novembre alle 12 ora locale, lo svizzero Roger Federer e l'austriaco Dominic Thiem. Nel gruppo 'Andre Agassi' lo spagnolo Rafael Nadal, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev, campione uscente alla sua terza apparizione consecutiva nelle Finals.

di Enrico Sarzanini\Edipress