La Juve vola agli ottavi. L'Atalanta ferma il City

ROMA - La Juventus batte 2-1 la Lokomotiv a Mosca e vola agli ottavi di Champions League. Sblocca Ramsey al 3', pareggio di Miranchuk al 12' il gol vittoria al 93' di Costa. Atletico Madrid sconfitto 2-1 dal Leverkusen ma sempre secondo. Volano agli ottavi anche il Psg, 1-0 sul Bruges e Bayern Monaco, 2-0 sull'Olympiacos. Il Real Madrid stende 6-0 il Galatasary e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno così come il Tottenham che batte 4-0 la Stella Rossa a Belgrado. Primo punto dell'Atalanta che a San Siro ferma il Manchester City 1-1, al vantaggio di Sterling risponde Pasalic, 3-3 tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk entrambe a 5 punti in classifica. L'Atalanta resta fanalino di coda a 1 punto.

Inzaghi: "Vincere a tutti i costi"

"Dobbiamo assolutamente vincere". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic in programma domani alle 18.55 all'Olimpico. "Vorrei rivedere la stessa prova dell'andata in Scozia ma con un risultato diverso" sottolinea l'allenatore biancoceleste alle prese con una piccola emergenza: "Non ci saranno Radu, Marusic e Cataldi squalificato mentre Caceido, Lucas Leiva e Correa sono da valutare. Lulic e Immobile sono affaticati". Al fianco del tecnico Acerbi che ha la ricetta per vincere: "L'approccio, la cattiveria e l'agonismo sono fondamentali. Se non scendi in campo sapendo che è l'ultima spiaggia è meglio che non vai proprio".

Fonseca: "Gara importante ma non decisiva"

“Una gara importante ma non decisiva” Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match di Europa League contro il Borussia M'Gladbach in Germania. “Sarà più decisiva per loro, ma è importante per entrambe le squadre" sottolinea aprendo al ritorno di Alessandro Florenzi dall'inizio: “È pronto per giocare, vediamo se ci sarà o no. Penso che con tante partite se è possibile cambiare dei calciatori è positivo, ma in questo momento da noi non è possibile farlo”.

Napoli: confronto Ancelotti-De Laurentiis

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è stato l'ultimo ad andare via dal centro sportivo di Castel Volturno dopo la revoca del ritiro. Il tecnico e il presidente De Laurentiis hanno avuto un colloquio telefonico. Domani pomeriggio alle 15.30 allenamento della squadra, in silenzio stampa, allo stadio San Paolo aperto agli abbonati. Dura la presa di posizione del club tramite una nota sottolinea che "con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede". La società precisa di aver affidato al tecnico Ancelotti la responsabilià decisionale sul ritiro.

di Enrico Sarzanini\Edipress