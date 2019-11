Immobile: “Altri 100 gol con la Lazio”. Psg, la rinascita di Icardi

ROMA - “Penso di somigliare a Giorgio Chinaglia”. Lo ha raccontato in esclusiva al “Corriere dello Sport” oggi in edicola l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che svela: “Della storia biancoceleste mi piacciono molto Klose e Signori”. Così sugli obiettivi: “Voglio vincere qualcosa di importante con la Lazio e la Supercoppa Italiana sarebbe un bel traguardo”. Chiusura dedicata alla qualificazione in Champions: “Quest'anno ci crediamo”.

Champions, Juve agli ottavi

La Juventus ha battuto la Lokomotiv a Mosca 2-1 in pieno recupero e vola agli ottavi di Champions League. Primo storico punto per l'Atalanta che ferma in casa il Manchester City sull'1-1, un'impresa che mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Si qualificano al turno successivo anche il Psg, che batte il Bruges grazie alla rete di Icardi ed il Bayern Monaco, 2-0 sull'Olympiacos.

Psg, inarrestabile Icardi

Scaricato dall'Inter in estate Mauro Icardi sta vivendo una seconda giovinezza al Psg e lo sta facendo a suon di gol. Contro il Bruges l'attaccante argentino ha segnato in Champions League l'ottavo gol in 10 presenze nella massima competizione europea, meglio di lui hanno fatto solo Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) e Simone Inzaghi, quando militava nella Lazio. Questi tre giocatori ne avevano realizzati 9 dopo lo stesso numero di gettoni in Champions. In stagione Icardi ha segnato 8 gol in 9 gare totali.

Europa League, tocca a Roma e Lazio

Tempo di Europa League per le romane che entrambe vittoriose nell'ultimo turno di campionato vanno a caccia della qualificazione. La prima a scendere in campo sarà la Lazio alle 18.55 allo stadio Olimpico contro il Celtic, obbligatorio vincere per sperare ancora nel passaggio del turno. Alle 21 toccherà alla Roma impegnata in Germania contro il Borussia M'Gladbach.

di Enrico Sarzanini\Edipress