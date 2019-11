“Malanapoli”. Lazio e Roma, Europa amara

ROMA - “Malanapoli”. Titola così il “Corriere dello Sport” in edicola che dedica la sua apertura alla contestazione dei tifosi contro il Napoli con il tecnico Carlo Ancelotti che cambia linea e porta tutti in ritiro. Di spalla l'annuncio a sorpresa del presidente della MLS che svela il ritorno di Ibrahimovic al Milan. C'è spazio anche per le sconfitte di Lazio e Roma in Europa League contro Celtic e M'Gladbach.

Lazio e Roma, Europa amara

Serata da dimenticare in Europa League per Lazio e Roma. I biancocelesti si sono fatti battere in rimonta all'Olimpico dal Celtic Glasgow e la qualificazione diventa un'impresa. Avanti con Immobile la squadra di Inzaghi è caduta sotto i colpi di Forrest e Ntcham. Perde anche la Roma in Germania 2-1 contro il M'Gladbach e rimette in discussione il passaggio del turno: obbligatorio vincere a Istanbul contro il Basaksehir.

Italia, oggi le convocazioni

Sono attesi per oggi i convocati del ct azzurro Roberto Mancini in vista della doppia sfida contro Bosnia e Armenia utili solo per continuare il record di vittorie - 9 su 9 fino ad oggi - e per rafforzare il primato nel girone. Nessuna convocazione “politica”, nella lista non ci sarà il nome di Mario Balotelli dopo il caso dei 'buu' in Verona-Brescia. Due le novità attese Castrovilli e Orsolini.

Cagliari, Joao Pedro rinnova fino al 2023

Il capocannoniere del Cagliari Joao Pedro ha rinnovato il contratto con la società rossoblù sino al 30 giugno 2023. Arrivato in Sardegna nell'estate 2014, il giocatore brasiliano ha collezionato già 165 gare con il Cagliari e realizzato 44 gol che gli valgono un posto nella top-10 dei migliori marcatori di ogni tempo del club. Partito come trequartista, si è trasformato negli ultimi anni in attaccante vero e proprio.

di Enrico Sarzanini\Edipress