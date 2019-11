“Stradybala”. Sarri difende Ronaldo

ROMA – E' dedicata alla vittoria che ha riconsegnato alla Juve la testa della classifica la prima pagina del "Corriere dello Sport” stamani in edicola sul quale campeggia il titolo “Stradybala” che celebra la rete con cui l'argentino ha steso un Milan sempre più in fondo in classifica. Spazio anche alle vittorie da Champions di Lazio e Cagliari e alla sconfitta della Roma a Parma.

Ronaldo, Sarri: “Dobbiamo solo ringraziarlo”

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo che, sostituto per Dybala, ha imboccato la via degli spogliatoi e dopo essersi fatto la doccia ha lasciato lo stadio prima che finisse la partita. Il tecnico Sarri a fine gara lo difende: “Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che fa. Anche oggi è sceso in campo anche se non in perfette condizioni e ha fatto di tutto”. Così sulla reazione al cambio: “E' umana, sarei preoccupato del contrario".

Pioli: “Adesso servono i risultati”

Deluso per il risultato ma non per la prestazione il tecnico del Milan Stefano Pioli prova a dare una scossa: “E' un peccato perché la squadra ha fatto una prestazione importante. Bisogna lavorare e crescere: la classifica non è da Milan e questo deve farci rimanere concentrati e preoccupati". L'allenatore rossonero mercoledì a Milanello appenderà la classifica negli spogliatoi “Perché dobbiamo assolutamente migliorarla".

Napoli, Ancelotti resta ma...

Aurelio De Laurentiis non cambia e va avanti con Caro Ancelotti. Nonostante lo sciapo 0-0 in campionato contro il Genoa il patron punta ancora forte sul tecnico. Si aspetta però una sterzata, un cambio di rotta che dia una svolta alla stagione del Napoli con l'obiettivo principale di passare il turno in Champions League: eccolo il passaggio fondamentale per il futuro dell'allenatore azzurro che contro Liverpool e Genk si gioca tutto.

di Enrico Sarzanini\Edipress