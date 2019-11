“Cr7vite”. Mancini, caccia al record

ROMA - “Cr7vite”. Titola così il “Corriere dello Sport” stamani in edicola che dedica la sua apertura alla tripletta di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo nella sfida contro la Lituania nella gara valida per le qualificazioni ad Euro2020, una spettacolare replica del fantasista della Juve ai dubbi sulla sua condizione fisica dopo le polemiche per il cambio contro il Milan. Spazio anche all'Italia che affronta la Bosnia di Dzeko e Panic.

Italia, test con la Bosnia

L'Italia di Roberto Mancini già qualificata ad Euro 2020 testa le sue ambizioni questa sera a Zenica contro la Bosnia di Dzeko e Pjanic. Il ct azzurro a caccia del decimo successo di fila – già eguagliato Pozzo - e pronto a dare entusiasmo a tanti giocatori, da Insigne passando per Donnarumma fino a Chiesa, arrivati in Nazionale con le tensioni dei rispettivi club. In attacco Belotti preferito ad Immobile che giocherà contro l'Armenia. In difesa Acerbi al fianco di Bonucci, Florenzi e Palmieri terzini.

Euro 2020: qualificate Inghilterra, Francia, Turchia e Repubblica Ceca

Iniziano a prendere forma i prossimi Europei del 2020. Diverse le Nazionali che si sono già qualificate, nel Girone H la prima è stata la Turchia, che ha pareggiato 0-0 contro l'Islanda. Passa anche la Francia che vince in rimonta contro la Moldavia per 2-1 e mantiene il primato in classifica nel raggruppamento. Vanno alla fase finale degli Europei anche Inghilterra e Repubblica Ceca nel Girone A. Gli inglesi asfaltano il Montenegro 7-0 mentre ai ceki basta il 2-1 sul Kosovo per tenersi il secondo posto che vale la qualificazione.

Cina, Lippi si dimette

Finisce l'avventura di Marcello Lippi alla guida della Cina. Il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006 si è dimesso dal suo incarico dopo la sconfitta della nazionale di Pechino contro la Siria (2-1), a Dubai, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. L'annuncio, come riferisce l'agenzia Xinhua, è stato dato dallo stesso Lippi al termine dell'incontro: “Hanno giocato meglio di noi e hanno meritato la vittoria - ha detto in conferenza stampa - Io mi assumo la piena responsabilità di questa sconfitta e per questo ho deciso di dimettermi”.

di Enrico Sarzanini\Edipress