“10 in italiano”. Juve, ansia Pjanic

ROMA - “10 in italiano”. Celebra così la decima vittoria dell'Italia di Roberto Mancini il “Corriere dello Sport” stamani in edicola, con questo risultato il ct azzurro super lo storico record di Vittorio Pozzo. Gli azzurri hanno battuto la Bosnia 3-0 grazie alle reti di Acerbi, Insigne e Belotti, esordio per Castrovilli e Gollini. In prima anche le parole della sorella di Ronaldo che lo celebra dopo la tripletta in Nazionale: “Con lui – avverte – non si scherza”.

Juve, ansia Pjanic

La Juventus è in apprensione: durante Bosnia-Italia, alla mezz'ora della ripresa, Miralem Pjanic si è fermato a causa di un infortunio muscolare ed è stato sostituito. Le condizioni del giocatore dovranno essere valutati dai sanitari del club bianconero. La preoccupazione in campo e' stata manifesta anche da parte di Leonardo Bonucci, capitano azzurro e compagno bianconero, che si è avvicinato a Pjanic a terra per chiedergli delle sue condizioni. “Spero non sia nulla di grave è un problema che mi porto dietro da un po' di tempo” le parole del bosniaco a fine gara.

Euro 2020, Finlandia storica qualificazione

La Finlandia supera 3-0 il Liechtenstein nella Telia 5G Areena di Helsinki ed ottiene una storica qualificazione alla fase finale di Euro 2020 con un turno di anticipo. E' la prima volta che la nazionale finlandese approda alla fase finale del torneo continentale. Sebbene fosse stata inserita in un girone di ferro (J), con l'Italia - già qualificata - e la Bosnia ha rovesciato il pronostico e si è classificata al secondo posto, con 18 punti nelle 9 partite fin qui disputate, frutto di 6 vittorie e 3 sconfitte.

Gp Brasile, le Ferrari volano nelle libere

Ferrari protagoniste nelle seconde libere del Gp del Brasile di F1, sulla pista di Interlagos. Il tedesco Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo, in 1'09"217, precedendo il compagno di scuderia Charles Leclerc, che ha girato in 1'09"238. Alle spalle delle due 'rosse' di Maranello, la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, con il tempo di 1'09"351, al quarto e quinto posto le due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (1'09"373) e del fresco campione del mondo Lewis Hamilton (1'09"440).

di Enrico Sarzanini\Edipress