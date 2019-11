"Lo United vuole Dzeko". Serie A, gli arbitri della 13ª giornata

ROMA - Il Manchester United avrebbe puntuto l'attaccante della Roma Edin Dzeko per gennaio. Secondo ESPN l'attaccante giallorosso convince di più rispetto a Mario Mandzukic della Juventus inizialmente indicato come primo obiettivo. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer sarebbe infatti preoccupato per la lunga inattività del croato che non ha giocato neanche un minuto in bianconero. Ovviamente più complicato arrivare al bosniaco, punto di forza della Roma di Fonseca, per portarlo in Premier servirà un'offerta irrinunciabile sia per il club giallorosso che per il giocatore.

Eduardo Inda: "Ronaldo via dalla Juve se non vince la Champions"

“Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non vincerà la Champions League". La bomba arriva da Eduardo Inda, direttore di OKDiario che nel 2018 fu tra i primi anticipare l'arrivo di CR7 in bianconero. "La Juve vorrebbe portare a Torino Paul Pogba e Kylian Mbappé e, per ragioni finanziarie, dovrebbe appunto vendere Ronaldo”, prosegue il giornalista spagnolo al El Chiringuito.

Serie A, gli arbitri della 13ª giornata

Sarà Gianluca Rocchi di Firenze a dirigere Atalanta-Juventus, primo anticipo della 13/a giornata di Serie A in programma sabato 23 novembre alle 15. Torino-Inter, anticipo serale del sabato sarà invece diretto da Fabio Maresca di Napoli. Questi gli altri arbitri: Milan-Napoli è stata affidata ad Orsato, Di Bello per Roma-Brescia e Chiffi per Sassuolo-Lazio. Verona-Fiorentina sarà diretta da Giua, Sampdoria-Udinese da Pairetto, Lecce-Cagliari a Mariani mentre Spal-Genoa a Giacomelli.

Diego Costa operato, salta la Juve

Come da programma Diego Costa è stato operato con successo a causa di un’ernia del disco cervicale. I tempi di recupero dell'attaccante dell'Atletico Madrid non sono stati ancora resi noti ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo e salterà dunque gli imminenti impegni della squadra allenata da Diego Simeone compresa la la sfida di Champions League contro la Juventus in programma il 26 novembre.

di Enrico Sarzanini\Edipress