Fonseca: "Gara difficile". Inzaghi: "Lazio concentrata"

ROMA - "Sarà una gara difficile". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Brescia, reduce da quattro sconfitte di fila. "Ho visto diverse gare tra cui quella con il Napoli, è una squadra che gioca bene con ottimi elementi" ammonisce il tecnico che parla della crisi di gol che attraversa Dzeko: "Sono certo che presto tornerà a segnare". Poi torna sulle parole dell'ad Fienga che si è detto frustrato per la mancanza di vittorie: "Sono arrivato da poco e non conosco troppo il passato ma so che lavorando potremo fare della Roma una squadra vincente". Il tecnico del Brescia Grosso non ha convocato Mario Balotelli.

Inzaghi: "A Sassuolo con grande convinzione"

"Le gare dopo la sosta sono un'incognita". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della gara contro il Sassuolo. "Doremo fare grande attenzione ma ho visto la squadra convinta e consapevole, con la giusta mentialità" sottolinea l'allenatore che vuole sfruttare al meglio il bel momento che attraversa la Lazio: "La classifica si sta delineando, ma sono passate solo 12 giornate. Abbiamo 4 partite prima della Supercoppa, ogni gara è insidiosa". Così sul Sassuolo: "Un'ottima squadra che ha giocatori di grande qualità e che propone un ottimo calcio e che lo scorso anno ci ha fermato in casa".

Serie A, maltempo: a rischio Genova e Torino

Allerta meteo su gran parte dell'Italia del Nord, la Lega di Serie A tiene sotto osservazione la situazione in particolare a Genova e Torino. "Se si decidesse oggi la partita Sampdoria-Udinese si giocherebbe visto che al momento l'allerta meteo rossa è terminata a mezzogiorno" ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che aggiunge: "La risposta definitiva la avremo domani con l'aggiornamento meteo di mezzogiorno". Allerta meteo anche su Torino dove stasera si gioca la sfida tra i granata e l'Inter, al momento la gara non è in dubbio.

Calcio scommesse, gare truccate in Lega Pro

La Polizia di Catania ha arrestato tre persone ritenute responsabili in concorso di frode in competizioni sportive. Domiciliari per Andrea Leanza, 39 anni, titolare di un centro scommesse, Rosario Cavallaro, 39 anni, dipendente ditta privata e Giordano Maccarrone, 29 anni, difensore del Foggia in Serie D e con un passato anche nel Catania, nel Parma e nel Messina. L'indagine nasce dalla denuncia del titolare una agenzia di scommesse di Catania secondo cui, attraverso accessi informatici abusivi, gli erano stati sottratti migliaia di euro. Tre gli incontri calcistici dello scorso campionato in cui è stato accertato l'interesse degli arrestati: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio.

di Enrico Sarzanini\Edipress