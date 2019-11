Lazio e Roma, occasione Champions. Inter, ansia Barella

ROMA – Un'occasione da sfruttare al meglio. Lazio e Roma hanno la possibilità di staccare Atalanta e Napoli che ieri hanno rispettivamente perso contro la Juventus e poareggiato con il Milan e tentare un piccolo allungo Champions. I giallorossi ospitano il Brescia privo di Balotelli allo stadio Olimpico mentre la Lazio sarà di scena a Sassuolo che dovrà fare a meno delle assenze di Berardi e di Defrel. Occhio al Cagliari che, terzo con la Lazio, sarà in trasferta a Lecce.

Inter in ansia per Barella

Contento per il 3-0 sul Torino il tecnico dell'Inter Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo infortunio: Nicolò Barella si è fatto male al ginocchio sul finire del primo tempo. L'ex centrocampista del Cagliari ha sentito un forte dolore a causa di un movimento innaturale della gamba destra, dopo un colpo di tacco. "Ho sentito un tac", ha detto allo staff medico nerazzurro. Così Conte a fine gara: “Spero che gli accertamenti non siano troppo negativi”.

Liga, il Real riaggancia il Barca

Il Real Madrid soffre, va sotto, poi rovescia il punteggio e s'impone 3-1 sulla Real Sociedad. Vantaggio ospite al 2' con Jose, Benzema ha ristabilito la parità al 37', a chiudere i conti il Pallone d'Oro in carica Modric. La squadra di Zinedine Zidane è tornata, grazie a questo successo, ad affiancare il Barcellona a quota 28 punti (in 13 partite) al comando della Liga e a +3 sull'Atletico Madrid. A 24 lunghezze c'è il Siviglia, che questa sera affronterà il Valladolid in trasferta.

Clamorosa Libertadores, clamoroso Gabigol

Clamoroso in Copa Libertadores: Gabigol riscrive la storia della finale 2019, la 60ª della storia, ribaltando il River Plate agli sgoccioli di un match vibrante e spodestandolo dal trono, sul quale si era seduto dopo il successo dell'anno scorso sul neutro di Madrid in un leggendario 'Superclasico'. Dopo il gol di Santos Borré per gli argentini, al 14' del primo, una doppietta dell'ex interista realizzata fra il 44' e il 47' della ripresa, ha ribaltato il punteggio, regalando il trofeo al Flamengo.

di Enrico Sarzanini\Edipress