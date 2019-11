Champions, primi verdetti. Napoli, sanzioni pesantissime

ROMA – Entrano nel vivo i giorni di qualificazione di Champions League spicca la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Psg che però non inciderà sul passaggio del turno. Già ai sedicesimi Psg, appunto, Bayern Monaco e Juventus, diverse le situazioni in via di definizione. Spiccano anche Juve-Atletico e Liverpool-Napoli, ma più delicate in chiave classifica sono Barcellona-Dortmund e soprattutto Valencia-Chelsea. Bene il Napoli a buon punto mentre situazione difficile per l'Inter, che deve vincere a Praga per restare in corsa, molto complicata per l'Atalanta, che deve imporsi sulla Dinamo Zagabria per non compromettere almeno l'Europa League.

Europa League, ultima chiama per Lazio e Roma

Quinto turno di Europa League in programma giovedì. La Roma deve vincere o pareggiare in casa del Basaksehir, sonoramente battuto all'andata, per proseguire nella strada della qualificazione. Potrebbe giovare ai giallorossi anche una vittoria del Wolfsberger sul Moenchengladbach. Ancora piu' complicata la situazione della Lazio, a 3 punti, che ha nel mirino il Cluj, che ne ha 9. Deve battere i romeni con due gol di scarto (dopo l'1-2 dell'andata) e poi vincere in casa del Rennes fanalino di coda e sperare che il Celtic batta in trasferta il Cluj nell'ultimo turno.

Napoli, ecco le sanzioni

Il Napoli è pronto a comminare le sanzioni dopo l'ammutinamento dei giocatori al ritiro post Salisburgo. Quella più pesante sarà per Allan, il principale responsabile del caos: si parla di una richiesta del 50% dello stipendio lordo di ottobre, non ancora versato al calciatore. Al resto della squadra si ipotizza una sanzione di risarcimento danni del 25%. L'unico a scamparla sarà Malcuit che era fuori per infortunio. Il totale delle trattenute è stato calcolato in circa 2,5 milioni di euro: si andrà dai 225mila euro comminati a Koulibaly ai circa 22mila euro del giovane Gaetano.

Lega serie A, De Siervo: “Possiamo combattere il razzismo”

“Stiamo lavorando ad un protocollo che consenta alle società di rivedere rapidamente le immagini girate all'interno dello stadio”. Così l'ad della Lega di serie A Luigi De Siervo torna a parlare dell'odioso fenomeno del razzismo nel calcio: “Questo per non dover attendere interventi esterni – spiega su Radio 1 -. Il calcio ha gli strumenti tecnologici per applicare il daspo, il così detto 'non gradimento' espresso dal club stesso". "Bisogna però superare i problemi burocratici dovuti alla tutela della privacy” ha poi concluso.

di Enrico Sarzanini\Edipress