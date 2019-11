Messi Pallone d'oro? Juve, Ronaldo convocato

ROMA - "Leo Messi ha vinto il Pallone d'oro". L'indiscrezione è sparata da Mundo Deportivo secondo cui gli inviati di France Football avrebbero già scattato le foto di rito ed intervistato il fuoriclasse argentino. Intanto secondo la rivista francese che ha ideato il premio il numero 10 azulgrana vorrebbe a tutti i costi Neymar in Spagna. "Solo insieme possiamo vincere la Champions League" gli avrebbe detto dopo la pesante sconfitta del PSG con il Liverpool.

Juve, Ronaldo convocato

Ci sono Ronaldo, de Ligt e Bernardeschi nella lista dei 20 giocatori convocati dall'allenatore della Juventus Maurizio Sarri per la sfida contro l'Atletico Madrid di Champions League, in programma questa sera all'Allianz Stadium. Non figurano invece i nomi di Douglas Costa, Adrien Rabiot e Alex Sandro.

Tare: “Il terremoto in Albania è una tragedia”

"Dobbiamo restare tutti uniti e dimostrare solidarietà per dare una mano a questo paese in un momento di così grande difficoltà". È il messaggio del ds albanese della Lazio, Igli Tare, ai connazionali alle prese con un devastante terremoto. "È una tragedia non riusciamo a uscire da questa situazione. Tre mesi fa c'era stato un piccolo terremoto, c'è ansia e paura per questa ennesima tragedia. Sono già 11 i morti e tanti sono ancora sotto le macerie" ha conncluso Tare.

Razzismo, Parolo: “Non dare risalto a 4-5 persone”

“La sospensione di una partita per i cori razzisti è un tema delicato”. È il pensiero del centrocampista della Lazio Marco Parolo, rispondendo a una domanda di uno studente in occasione dell'iniziativa 'La Lazio nelle scuole'. Secondo il giocatore “sospendendo la partita si dà peso a 4-5 persone che fanno gesto sbagliato e si dà risalto a loro”. “È brutto sentirle, ma se si dà meno peso queste persone vanno a scomparire” ha concluso Parolo.

di Enrico Sarzanini\Edipress