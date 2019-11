“Giganti”. Ancelotti: “Il Napoli è vivo”

ROMA - “Giganti”. Questo il titolo che campeggia stamani sul "Corriere dello Sport” dedicato alla vittoria dell'Inter sullo Slavia Praga in Champions League. Grazie al 3-1 firmato dalla doppietta di Lautaro Martinez e da Lukaku i nerazzurri riaprono la corsa alla qualificazione che dovranno cercare nella prossima sfida interna contro il Barcellona già qualificato da primo del girone.

Il Napoli ferma il Liverpool

Il Napoli ferma il Liverpool 1-1 ad Anfield e ritrova sorriso e motivazioni dopo un periodo agitato. “Non ne siamo usciti perché dobbiamo dare ancora delle conferme, ma siamo sulla strada giusta. Siamo vivi e vegeti” le parole di Carlo Ancelotti a fine gara, ai partenopei basterà un punto contro il Genk per qualificarsi. “Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori” il tweet di Aurelio De Laurentiis.

Lipsia, storica qualificazione

Barcellona e Lipsia sono le due squadre che hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e seguono Bayern Monaco, Juventus, Paris Saint Germain, Tottenham, Manchester City e Real Madrid. Storica la qualificazione del Lipsia: prima volta di un club giovanissimo, fondato solamente nel 2009, mai nessuna squadra della Germania Est si è mai spinta così lontano nel massimo torneo continentale. L'ultima fu l'Hansa Rostok che vinse l'Oberliga, l'allora campionato della DDR.

Europa League, tocca a Roma e Lazio

Oggi in campo la Roma e la Lazio in Europa League. Speranze ridotte al lumicino pet i biancocelesti che devono battere sia il Cluj questa sera all'Olimpico, con almeno due gol di scarto, che il Rennes e sperare che i romeni non pareggino l'ultima gara contro il Celtic già qualificato. La Roma invece va a Istanbul a giocarsela con il Basaksehir, capolista del Gruppo J con 7 punti. Un successo sarebbe fondamentale per la squadra di Fonseca, che scavalcherebbe così i turchi avvicinandosi alla qualificazione ai sedicesimi.

di Enrico Sarzanini\Edipress