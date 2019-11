Serie A: probabili formazioni 14ª giornata

ROMA – Apre questa 14ª giornata di campionato il derby alle 15 Brescia-Atalanta: Balotelli pronto a tornare titolare al fianco di Torregrossa che sfiderà Gomez e Muriel. Alle 18 Genoa-Torino in casa rossoblù si fermano Lerager e Zapata: pronti a subentrare Cassata e Goldaniga. In avanti, tridente con Pandev, Pinamonti e Agudelo. Torna Belotti che guiderà l'attacco granata al fianco di Verdi, in mediana il ritorno di Rincon. Alle 20,45 Fiorentina-Lecce, Montella senza Chiesa, al suo posto Lirola, con Vlahovic-Ribery in attacco. Lecce privo di Majer, Falco, Mancosu e Meccariello, in attacco c’è Farias con Babacar favorito su La Mantia al posto dello squalificato Lapadula. Shakhov trequartista.

La Juve contro il Sassuolo, l'Inter ospita la Spal

Domani alle 12,30 apre Juventus-Sassuolo: Rabiot parte dalla panchina Alex Sandro titolare. Bernardeschi trequartista alle spalle di CR7 e uno tra Higuain e Dybala. Possibile Buffon al posto di Szczesny. De Zerbi senza Berardi, Defrel, Ferrari, Chiriches e Pegolo, Caputo e Boga appoggiati da Djuricic trequartista. Alle 15 l'Inter ospita la Spal con D'Ambrosio in difesa, out Sensi e Barella in mediana si candida Gagliardini. Solito duo davanti Lautaro-Lukaku. In casa Spal Murgia al posto dello squalificato Missiroli, in attacco Floccari in vantaggio su Paloschi per affiancare Petagna.

La Lazio ospita l'Udinese, la Roma a Verona

La Lazio alle 15 in casa con l'Udinese a caccia della sesta vittoria di fila out Patric in difesa ballottaggio Luiz Felipe-Bastos. In attacco Correa e Immobile titolari. L'Udinese ritrova Okaka che dovrebbe far coppia con Nestorovski, favorito su Lasagna. Alle 20,45 la Roma a Verona senza lo squalificato Zaniolo, Fonseca rilancia Under dal 1' con Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko. Verona con Verre e Zaccagni dietro a Di Carmine, favorito su Stepinski.

Milan a Parma, il Napoli al San Paolo contro il Bologna

Alle 15 al Tardini il Parma ospita il Milan: recuperato Gervinho sarà in avanti con Sprocati e Kulusevski. In casa rossonera rientrano dalla squalifica Bennacer e Calhanoglu, che torneranno titolari. In avanti ballottaggio Piatek e Leao con il polacco favorito. Alle 18 il Napoli contro il Bologna al San Paolo, Insigne dovrebbe partite dal 1', Mario Rui ed Elmas pronti a giocare titolari. Il Bologna in difesa ritrova Bani e Danilo, si rivede Destro in panchina. Lunedì il posticipo Cagliari-Sampdoria.

di Enrico Sarzanini\Edipress