“Il sorpazzo”. Pallone d'Oro, oggi la consegna

ROMA - “Il sorpazzo” è il titolo che campeggia sulla prima pagina del “Corriere dello Sport” stamani in edicola che celebra la vittoria dell'Inter contro la Spal che ha consentito ai nerazzurri di superare la Juventus in testa alla classifica del campionato. Dodicesima vittoria in 14 partite per la squadra di Antonio Conte che a gennaio aspetta Vidal: “Con me dava sempre tutto”.

Pallone d'Oro, oggi la consegna

L'appuntamento è alle 20 al teatro Chatelet di Parigi: qui verrà consegnato l'ambito Pallone d'Oro e tutto fa presagire che sarà Leo Messi il premiato. Si tratterebbe del sesto riconoscimento complessivo, un record assoluto e quasi irraggiungibile. Appena dietro il fuoriclasse Virgil Van Dijk, difensore e leader del Liverpool poi Salah e Cristiano Ronaldo, quest’anno pare fuori dal podio dopo anni da protagonista assoluto.

Il Barcellona sbanca il Wanda Metropolitano

Ed è stata proprio una magia di Lionel Messi di sinistro nei minuti finali a regalare la vittoria al Barcellona contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Grazie alla rete dell'argentino i blaugrana conquistano tre punti pesantissimi e agganciano il Real Madrid in testa alla classifica. L'Atletico di Simeone invece scivola al sesto posto, a -6 dalla vetta.

Inarrestabile Ciro Immobile

Continua a macinare record su record l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che con la doppietta segnata ieri all'udinese raggiunge quota 17 reti stagionali, uno score che gli consente di superare anche Lewandowski che sta facendo meraviglie con la maglia del Bayern Monaco ed è fermo a 16 gol, ma con una gara in meno. Nella classifica dei bomber biancocelesti Immobile ha raggiunto Tommaso Rocchi a quota 105 reti e adesso punta Giordano fermo a 108.

di Enrico Sarzanini\Edipress