Lautaro: "Inter casa mia". Coppa Italia, impresa del Perugia

ROMA - "L'Inter è casa mia, passo la maggior parte della mia vita qui e per me conta tantissimo". Parola di Lautaro Martinez che dichiara amore eterno ai colori nerazzurri: "La gente mi ha dimostrato affetto fin dal primo giorno - spiega a Sky Sport - e questo per un calciatore è fondamentale". A due giorni dalla sfida contro la Roma il giocatore conferma di avere la testa solo all'Inter: "Voglio lavorare e dimostrare con umiltà di essere all'altezza di indossare questa maglia. Il mio obiettivo è rendere felici i tifosi e la mia famiglia".

Coppa Italia, agli ottavi Perugia, Spal e Bologna

Impresa del Perugia che ha battuto il Sassuolo 2-1 e si è qualificato per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli. Sblocca Mazzocchi al 10' del primo tempo, il raddoppio dopo 7' di Nicolussi, di Boruabia la rete dei nerovredi. La Spal invece supera con un perentorio 5-1 il Lecce e agli ottavi se la vedrà contro il Milan. Nell'altra sfida l'Udinese ha battuto il Bologna 4-0 grazie alle reti di Barak, De Maio, Mandragora e Lasagna e al prossimo turno sfiderà la Juventus.

Klopp: "Van Dijk meritava il Pallone d'Oro"

"Messi è il miglior giocatore che abbia mai visto in vita mia ma il pallone d'oro lo meritava Van Dijk". Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa. "Da giovane ho visto Pelè e Maradona ma di sicuro ho seguito più Messi" prosegue il tecnico che conclude: "L'argentino lo ha vinto sei volte ma soffermandomi sulla passata stagione non ho mai visto un difensore giocare bene come Van Dijk. Sarebbe stato più giusto se avesse vinto lui”.

Mondiali 2022, l'Uefa approva il format qualificazione

Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha approvato il sistema di qualificazione per determinare le 13 squadre europee che andranno alla Coppa del Mondo 2022. Le 10 vincitrici dei gironi di qualificazione andranno direttamente alla fase finale e saranno raggiunte dalle tre vincitrici di un turno di spareggio, al quale parteciperanno le dieci seconde classificate nei gironi di qualificazioni europee e le due migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale di Nations League 2020/21.

di Enrico Sarzanini\Edipress