Conte: “Dissi no alla Roma”. Fonseca: “Dzeko convocato”

ROMA - “Sarà una partita di altissimo livello di difficoltà per via dell'avversario che andiamo ad affrontare”. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte presenta così il big match di domani a San Siro contro la Roma. “Hanno entusiasmo e fiducia, affrontiamo una squadra che sta bene” prosegue l'allenatore che precisa: “Sappiamo ci sarà da soffrire e dovremo essere pronti a reggere botta ed essere il più precisi possibile in fase realizzativa”. Conte conferma che la Roma in estate lo ha cercato: “Mi chiamò Totti ma declinai”.

Fonseca rassicura: “Dzeko ci sarà”

“Dzeko si è allenato con la squadra ed è pronto per domani”. Così Paulo Fonseca allenatore della Roma alla vigilia della partita contro l'Inter a San Siro. Il tecnico rispetta l'avversario: “Conte è un grandissimo allenatore, loro sono in un grande momento. Sarà una gara difficile ed importante ma non speciale”. “Per me è un onore se hanno parlato di Conte per la Roma e io oggi sono qui come allenatore” ha concluso.

Serie A, arbitri 15ª giornata

Gianpaolo Calvarese dirigerà Inter-Roma, big match e anticipo della 15ª giornata di Serie A in programma domani a San Siro. Lazio-Juventus di sabato 7 dicembre sarà diretta da Michael Fabbri. Queste le altre designazioni: Atalanta-Verona a Valeri, Udinese-Napoli a Mariani, Rocchi per Lecce-Genoa mentre Pairetto per Sassuolo-Cagliari. Ad Orsato è stata affidata Spal-Brescia, Giacomelli arbitrerà Torino-Fiorentina. Sampdoria-Parma ad Abisso mentre Chiffi dirige Bologna-Milan.

Var, Gravina: “Serve maggiore flessibilità”

“La Var sia una testimonianza della modernità dei tempi, quindi non si può pensare di tornare indietro”. Ne è convinto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina commentando le parole del numero uno dell'Uefa Ceferin. “Dobbiamo continuare a valorizzare il nostro processo evolutivo nel mondo del calcio, e la Var fa parte di questo mondo" prosegue Gravina che ammette: “Dobbiamo migliorare ci dobbiamo impegnare tutti, dobbiamo dare oggettività il più possibile ad alcune decisioni, forse essere un po' più flessibili su altre”.

di Enrico Sarzanini\Edipress