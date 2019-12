Materazzi punge Ibra. Nuoto, Quadarella d'oro

ROMA - “Sempre e comunque grazie Zlatan Ibrahimovic. Senza di te non l'avremmo mai vinta...". Marco Materazzi risponde con ironia all'ex compagno di squadra, postando su Instagram la foto della Champions vinta nel 2010 e taggando Samuel Eto'o. In una recente intervista lo svedese aveva accusato Materazzi di essere un difensore che giocava "per farti male". E l'ex centrale ha risposto a tono, ricordando la cessione dello svedese al Barcellona in cambio di Eto'o, poi decisivo nell'annata del triplete nerazzurro.

Lazio, Tare: “Restiamo con i piedi per terra”

“Dobbiamo mantenere l’umiltà” così il diesse della Lazio Igli Tare a margine della presentazione al Coni del libro di Lazialità su Dino Zoff. “La classifica è corta. Abbiamo ricevuto critiche per i risultati all’inizio. Ora siamo in una posizione che permette di sognare” prosegue l'albanese che sottolinea: “Non deve esserci presunzione, dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio”.

Coppa Italia, Parma e Cagliari agli ottavi

ll Parma si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa Italia, in cui affronterà la Roma, battendo per 2-1 il Frosinone al Tardini. Emiliani in vantaggio al 20' pt con Siligardi, pari ciociaro al 26' della ripresa con Trotta, rete della vittoria parmigiana in pieno recupero con Hernani su rigore. Nell'altra sfida il Cagliari ha battuto 2-1 la Samp grazie a Cerri e Ragaztu e agli ottavi affronterà l'Inter.

Nuoto, Europei: Quadarella d'oro. Pellegrini in finale

Non delude le attese Simona Quadarella che conquista l'oro negli 800 stile libero agli Europei in vasca corta di Glasgow nei quali l'Italia piazza anche il terzo posto di Martina Caramignoli. Brilla Federica Pellegrini che conquista la finale dei 100 stile con il quinto tempo. La seconda giornata dell'Europeo scozzese regala all'Italia un oro, un bronzo un record italiano, un primato in tessuto e tre primati personali.

di Enrico Sarzanini\Edipress