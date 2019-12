Serie A, probabili formazioni 15ª giornata

ROMA – Primo match clou di questa 15ª giornata la sfida di questa sera a San Siro tra Inter e Roma. Il tecnico nerazzurro Conte è in emergenza, assenti Barella, Sensi, Gagliardini e Sanchez formazione praticamente fatta con un solo dubbio: chi tra Godin o D'Ambrosio sarà in difesa. Lukaku e Martinez in attacco. Nel mezzo Candreva e Biraghi esterni con Brozovic, Borja Valero e Vecino. Tanti i ballottaggi per la Roma, Dzeko parte dalla panchina. Spinazzola favorito come terzino destro. In attacco Zaniolo con Perotti, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno.

La Lazio ospita la Juventus

La Lazio ospita domani sera la Juventus, diversi i dubbi di Simone Inzaghi tentato di rilanciare in attacco Felipe Caicedo dall'inizio. In difesa Bastos insidia Luiz Felipe. A centrocampo quasi certa la linea formata da Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Juventus senza Ramsey e Khedira, Sarri orientato a puntare su Bentancur-Pjanic-Matuidi. Solito dubbio in avanti: Dybala in vantaggio su Higuain per affiancare Ronaldo.

Il Napoli a Udine. L'Atalanta ospita il Verona

Tre gli anticipi del sabato, l'Atalanta alle 15 ospita il Verona, turn over ragionato di Gasperini in vista della gara decisiva di Champions. possibile riposo per Gosens, De Roon e Papu Gomez, in casa veneta torna Veloso. Alle 18 Napoli a Udine, Ancelotti quasi certamente senza Allan e Milik e con il dubbio legato a Koulibaly per un problema alla spalla, in avanti Lozano e Llorente. In casa bianconera Lasagna pronto ad affiancare Okaka in attacco, confermato Walace con Mandragora e De Paul.

Milan a Bologna, Fiorentina a Torino

Domenica alle 15 spicca Torino-Fiorentina, Mazzarri, complice l'assenza di Belotti cambia i granata: moduli 4-4-1-1, Verdi dietro e Berenguer, nel mezzo De Silvestri e Bremer sgli esterni , in mezzo Baselli e Ansaldi. Viola senza Pezzella e Ribery, ma c’è ottimismo per Chiesa. Alle 20,45 Milan a Bologna, rispetto alla gara contro il Parma Pioli potrebbe rirpoporre Krunic con Kessié, in avanti ballottaggio Piatek-Leao. Bologna senza Medel squalificato al suo posto Schouten, in ballottaggio serrato con Svanberg. Le altre gare: Lecce-Genoa, Sassuolo-Cagliari, Spal-Brescia e Sampdoria-Parma.

di Enrico Sarzanini\Edipress