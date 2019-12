Inter-Roma, solo un pari. Tennis, la Wozniacki si ritira

ROMA - E' finita 0-0 la sfida tra Inter e Roma, anticipo della 15ª giornata di campionato di Serie A. Poche emozioni a San Siro tra le due squadre è quella di Antonio Conte ad uscire da San Siro con qualche rimpianto in più. In classifica la squadra di Fonseca sale a quota 29, a -1 dalla Lazio domani impegnata allo stadio Olimpico contro la Juventus, che vincendo può tornare in vetta, l'Inter sale a quota 38 a +2 sui bianconeri secondi in classifica. Così l'ad nerazzurro dell'Inter Bepe Marotta sul mercato di gennaio: "Ci avviciniamo a questa finestra per cogliere le opportunità".

Coppa Italia, Ottavi: Juve in casa, Roma a Parma

Si è svolto nella sede della lega calcio il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento degli Ottavi di Finale della Coppa Italia. Questi gli incontri: Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese, Fiorentina-Atalanta, Inter-Cagliari, Milan-Spal, Torino-Genoa, Parma-Roma e Juventus-Udinese. Date e orari delle gare saranno rese note nei prossimi giorni.

Tennis, la Wozniacki si ritira

La tennista danese Caroline Wozniacki, ex numero 1 della classifica WTA, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica dopo i prossimi Australian Open a gennaio. In un lunghissimo post su Instagram, la 29enne campionessa danese ha spiegato che dopo aver vinto lo scorso il suo primo e unico titolo del Grande Slam in Australia “ho realizzato tutto ciò che avrei mai potuto sognare in campo”.

Nuoto, Europei: Panziera e Paltrinieri d'oro

Margherita Panziera ha vinto la medaglia d'oro nei 200 dorso ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow. L'atleta veneta ha chiuso con il tempo di 2:01.45, precedendo la ucraina Davina Zevina (2:02.25), medaglia d'argento, e l'olandese Kira Toussaint (2:03.04). Sale sul podio più alto anche Gregorio Paltrinieri nei 1.500 metri stile libero. Ilaria Bianchi ha vinto la medaglia d'argento nella finale dei 200 farfalla femminili.

di Enrico Sarzanini\Edipress