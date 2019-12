Ronaldo: "Non molliamo". Il Cagliari aggancia la Roma.

ROMA - "Restiamo forti e insieme fino alla fine". Così Cristiano Ronaldo su Instagram dopo la sconfitta maturata a Roma contro la Lazio. Il capitano bianconero Leonardo Bonucci invita tutti a “restare uniti, lavorare e migliorare". Simile il messaggio di Dybala: “In questo momento bisogna stare uniti e pensare a quello che viene. Lavorare di più e migliorare per crescere". Anche Douglas Costa, fuori per infortunio, carica la squadra in vista delle prossime gare : "Senza drammi, senza cercare scuse. Rimettiamo le cose a posto. Forza Juve" le sue parole su Instagram.

Serie A, Cagliari quarto con la Roma

Il Cagliari pareggia in rimonta a Sassuolo ed aggancia la Roma al quarto posto in classifica. Le reti dei neroverdi nel primo tempo con Berardi e Djuricic, nella ripresa i sardi accorciano con Joao Pedro e nel finale firmano un'altra rimonta con Ragatzu. Pareggio 2-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo tra Lecce e Genoa che, avanti 2-0 con Pandev e Criscito si è fatto rimontare da Falco e Tabanelli. Vittoria 2-1 del Torino sulla Fiorentina con Zaza e Ansaldi, il Brescia vince a Ferrara contro la Spal 1-0 grazie a Balotelli.

Totti: "Bravo Fonseca"

"Sono contento del momento che sta attraversando la squadra e che Fonseca abbia capito cosa significa essere a Roma". Così Francesco Totti a margine di un'iniziativa editoriale commenta il momento che vive la Roma. "Ha trasmesso positività ed energia a una squadra inizialmente in difficoltà e con delle lacune" prosegue l'ex numero 10 giallorosso che conclude: "Non vorrei rivivere l'ultimo anno da giocatore e quello che è successo. Mi è dispiaciuto essere preso di mira senza motivo, essere il capro espiatorio di tutto".

Mascherano torna in Argentina

Javier Mascherano torna a giocare in Argentina dopo 15 anni: lo farà con la maglia dell'Estudiantes. L'ex giocatore di Liverpool e Barcellona, nell'ultima stagione in forza ai cinesi dell'Hebei, troverà vecchi amici di nazionale come il tecnico del club, Gabriel Milito, e il presidente Juan Sebastian Veron. "Per me questo è un giorno speciale e accetto questa sfida con grande entusiasmo” le sue prime parole.

