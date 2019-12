Capello: "Scudetto per quattro". Montella: "Vado avanti"

ROMA - "Scudetto per quattro". E' il titolo che campeggia sulla prima pagina del "Corriere dello Sport" stamani in edicola che propone un'intervista esclusiva a Fabio Capello. Il tecnico inserisce nella corsa per il titolo anche le due squadre romane: "La Lazio deve trovare consapevolezza di essere una realtà, con un gioco moderno e grande personalità, i biancocelesti devono molto a Inzaghi e Tare". Così invece sulla Roma: "Sta battendo ogni record nonostante gli infotuni ed affrontarla sarà fastidioso per tutti".

Il Milan riparte, Bologna piegato

Seconda vittoria consecutiva per il Milan di Pioli che vince a Bologna 3-2 grazie alle reti di Piatek su rigore, Theo Hernandez e Bonaventura. Al Bologna di Mihajlovic, tornato in panchina dopo il trapianto del midollo, nono basta l'autogol di Hernandez e la rete su rigore di Sansone che riapre il match nei minuti finali. Tre punti fondamentali per i rossoneri, che confermano i progressi delle ultime settimane. Brutto episodio al termine della gara: dopo una lite tra tifosi un sostenitre del Milan è stato accoltellato e versa in gravi condizioni.

Montella: “Vado avanti”

“Io ho pazienza, ma devono averla anche gli altri, per far crescere i nostri ragazzi”. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella dopo la sconfitta contro il Torino. “E' un momento delicato, anche i giocatori hanno poca tranquillità. Io ho la forza di andare avanti, però mi attengo alle decisioni della società, ma ho fiducia che le cose possano migliorare” prosegue l'allenatore che commenta le voci di un possibile arrivo di Gattuso sulla pamnchina vilola: “Ci sono abituato”.

Balotelli: “Europei? Voglio salvare il Brescia”

“Tutti vogliono giocare l'Europeo per me è importante salvare il Brescia”. Così Mario Balotelli dopo il gol che ha consentito allla sua squadra di espugnare il campo della Spal. “È sempre bello fare gol sotto la curva” prosegue l'attaccante che conclude: “Abbiamo sofferto molto ma questa vittoria ci serviva tantissimo. Abbiamo altri tre match importanti, speriamo di far bene”.

di Enrico Sarzanini\Edipress