Champions, Inter eliminata. Napoli agli ottavi

ROMA - L'Inter perde in casa 2-1 contro il Barcellona e dice addio alla Champions League. Vantaggio ospite con Perez al 23' del primo tempo, prima dell'intervallo Lukaku rimette tutto in parità ma ci pensa una magia del giovanissimo Ansu Fati a pochi minuti dalla fine a gelare San Siro. I nerazzurri si consolano con L'Europa League. Passano agli ottavi Valencia, Chelsea, Lipsia, Lione, Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool e Napoli.

Napoli, Ancelotti esonerato

Nonostante il convincente 4-0 contro il Genk (tripletta di Milik e gol di Mertens) che consente al Napoli di accedere agli ottavi di Champions da seconda Carlo Ancelotti è stato esonerato. In una nota pubblicata su Twitter, lasocietà ha annunciato di aver "deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la societa', il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti".

Sarri: “Mi aspetto risposte serie”

Blindata la qualificazione ed il primo posto del girone la Juventus cerca contro il Bayer Leverkusen risposte importanti dopo la sconfitta contro la Lazio allo stadio Olimpico. “Non esistono gare che non contano quindi mi aspetto risposte serie sul livello di mentalità” spiega il tecnico bianconero Sarri. “Per far scattare la scintilla del bel gioco bisogna trovare in certi momenti il gusto del palleggio e del possesso palla. Ma dobbiamo farlo alla giusta velocità” conclude. “Abbiamo fatto un bel percorso, a volte si esagera e dall'esterno si butta troppa negatività” si è sfogato Pjanic.

Gasperini: “Chance importante”

"Per noi è una grande opportunità che ci siamo costruiti strada facendo”. Così l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini alla vigilia del match contro lo Shaktar. “Siamo obbligati a vincere per passare agli ottavi, sia noi che lo Shakhtar ma loro partono con più chances” prosegue l'allenatore che conclude: “Vincendo alla peggio proseguiremmo comunque in Europa League, è chiaro che dovremo aspettare il risultato di Zagabria”.

di Enrico Sarzanini\Edipress