Binotto: "Leclerc e Vettel alla pari". Serie A, gli arbitri della 16ª giornata

ROMA - Tra i piloti Ferrari non ci saranno gerarchie nel 2020. Lo ha sottolineato Mattia Binotto, team principal, parlando del rapporto con Sebastian Vettel e Charles Leclerc e tracciando un bilancio della stagione appena passata. "Il rapporto tra loro due è maturato e internamente è molto diverso da quello che si può percepire" prosegue Binotto a Sky Sport: "Lavorano bene insieme, in modo trasparente. L'uno è utile all'altro. E' chiaro però che se all'inizio del 2019 avevamo stabilito un ordine, con Sebastian prima guida e Charles come seconda, le cose a un anno di distanza sono cambiate e partiranno con la stessa ambizione di vincere".

Serie A, gli arbitri della 16a giornata

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby Genoa-Sampdoria in programma sabato sera e valida per la 16a giornata di campionato. Brescia-Lecce e Napoli-Parma, con il debutto sulla panchina azzurra per Gattuso, gli altri due anticipi in programma rispettivamente alle 15 e alle 18, saranno diretti da Massimiliano Irrati di Pistoia e Marco Di Bello di Brindisi. Fiorentina-Inter, posticipo in programma domenica alle 20.45, è stato affidato a Maurizio Mariani di Aprilia, mentre per Juventus-Udinese, in programma domenica alle 15, designato Fabrizio Pasqua di Tivoli. Verona-Torino a La Penna, Bologna-Atalanta a Massa, Milan-Sassuolo a Manganiello, Roma-Spal a Guia, Cagliari-Lazio di lunedì 16 dicembre alle 20.45 sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli.

Ranieri: "Contro il Genoa servirà cuore"

Come da sua abitudine il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto due giorni prima del derby contro il Genoa. "Arriviamo da tre sconfitte e peggio non si potrebbe" esordisce il tecnico che però scuote la squadra: "Non ci dobbiamo piangere addosso. Sappiamo che il derby è molto sentito da tutti quanti. Cercheremo di fare la nostra partita contro un Genoa che ha sposato già la filosofia del proprio allenatore“. "Mi aspetto una partita gagliarda, dove dovremo metterci il cuore" ha concluso Ranieri.

Lazio, Daspo per 30 ultras

Il questore di Roma Esposito ha firmato 30 daspo a ultras della Lazio. I provvedimenti sono arrivati dopo le due gare Lazio-Celtic di Europa League e Lazio-Atalanta finale di Coppa Italia. per la gara in Europa dodici provvedimenti sono stati emessi per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, altri 5 provvedimenti per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Altri 13 Daspo sono stati adottati per agli scontri della finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Atalanta che si era giocata allo stadio Olimpico, quando fu data alle fiamme un'auto della polizia locale.

di Enrico Sarzanini\Edipress