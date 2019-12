Europa League: Roma ok, Lazio eliminata. Fiorentina, Ribery si opera

ROMA - La Roma non va oltre il 2-2 contro il Wolfsberger allo stadio Olimpico ma supera comunque la fase a gironi di Europa League ma da seconda in classifica. I giallorossi che vanno avanti due volte con Perotti e Dzeko ma si fanno riprendere prima dall'autogol di Florenzi, primo con la maglia della Roma, e poi dalla rete di Weissman che ha anche colto un palo. La Roma passa da seconda del girone in virtù della sorprendente vittoria del Basaksehir in casa del M'Glabach. Nel corso del primo tempo buu razzisti contro l'attaccante della squadra austriaca Anderson Niangbo.

Lazio, Europa addio

La Lazio perde anche a Rennes 2-0 e dice addio all'Europa League. A nulla comunque sarebbe valsa una vittoria considerato il 2-0 del Cluj sul Celtic che ha tolto ogni speranza ai biancocelesti. Si chiude nella maniera peggiore l'avventura europea della squadra di Inzaghi che in Francia rimedia il quarto ko in sei gare, in una competizione che fin da subito non è sembrata una priorità per tecnico e giocatori che ormai hanno la testa solo al campionato dove invece il rendimento è a dir poco sorprendente. “Sapevamo che il nostro percorso in Europa era terminato. C’era qualche speranza e potevamo avere qualche approccio migliore" il laconico commento del tecnico Inzaghi.

Fiorentina, Ribery si opera

Brutte notizie per la Fiorentina che dovrà fare a meno ancora di Franck Ribéry per le ultime due gare prima della sosta natalizia, contro Inter e Roma, entrambe in programma al Franchi. Controlli per il 36enne attaccante francese per un forte dolore alla caviglia destra, che per risolvere questo problema e rendere più rapidi i tempi di rientro in campo, fa sapere il club viola attraverso un comunicato ufficiale, verrà operato nelle prossime ore. Rientro previsto fine gennaio.

Napoli, Meret e Llorente: "Che carica gattuso"

"Gattuso è un eccellente allenatore e saprà prendere il meglio da ognuno di noi". Così l'attaccante del Napoli, Fernando Llorente, parla del neo tecnico azzurro che ha preso il posto dell'esonerato Carlo Ancelotti. "Il mister è arrivato con tanta voglia di aiutarci e con tanta determinazione e credo che con questo spirito ci potrà aiutare tantissimo" prsoegue l'attaccante. A fargli eco il portiere Alex Meret: "Ha una grande carica e tanta voglia che già ci ha trasmesso in campo in questi giorni".

