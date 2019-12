“Contronapoli”. Ribery, operazione riuscita

ROMA – E' dedicata alla pesante sconfitta interna del Napoli contro il Parma la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola che titola “Contronapoli”. Un inaspettato ko per il neo tecnico Rino Gattuso che a fine gara non cerca scuse: “Questa squadra sta male – spiega in conferenza - e serve uno scatto mentale”. “Il Napoli è una formazione di livello e deve rialzare la testa” conclude.

Genoa, Thiago Motta in discussione

Con appena 6 punti in 8 partite il futuro di Thiago Motta è in bilico. La sconfitta nel derby contro la Samp potrebbe essere fatale al tecnico del Genoa che non è riuscito a dare la tanto attesa svolta alla squadra. Il patron Preziosi pensa ad un ritorno di Davide Ballardini ma il due si erano lasciati malissimo. In corsa anche Massimo Ficcadenti e Diego Lopez.

La Roma ospita la Spal, domani Lazio a Cagliari

Apre questa domenica di Serie A la sfida dell'ora di pranzo Verona-Torino, alle 15 Bologna-Atalanta, Juventus-Udinese e Milan-Sassuolo, alle 18 la Roma ospita la Spal allo stadio Olimpico, alle 20,45 Fiorentina-Inter, chiuderà la 16ª giornata la sfida tra Cagliari e Lazio che si giocherà lunedì sera alle 20,45 alla Sardegna Arena.

Ribery, operazione ok

L'intervento di "stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale" al quale è stato sottoposto Franck Ribery è perfettamente riuscito. Lo ha annunciata in una nota la Fiorentina. Il giocatore oggi “rientrerà a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito" prosegue il club che precisa “tra due settimane inizierà il lavoro attivo e tra sei/otto settimane verranno rimossi i mezzi di sintesi. La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane". Il giocatore ha ringraziato tutti con un post su Instagram: “Con l'aiuto di Dio tornerò più forte di prima”.

di Enrico Sarzanini\Edipress