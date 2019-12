La Juventus torna prima. Milan, solo un pari

ROMA - La Juventus supera senza difficoltà l'Udinese in casa 3-1 e torna momentaneamente al comando della classifica in attesa che questa sera l'Inter affronti la Fiorentina al Franchi. Doppietta di Ronaldo e rete di Bonucci a nulla è valsa la rete in pieno recupero di Pussetto. Solo 0-0 del Milan a San Siro contro la Spal, i rossoneri in classifica restano al 10 posto. Zlatan Ibrahimovic "è un'opzione" per il mercato del Milan a gennaio ma "ne esistono anche altre" ha spiegato il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini.

Atalanta, Il Verona riacciuffa il Torino

L'Atalanta cade a Bologna e manca il momentaneo sorprasso sulla Roma. Sblocca Palacio, raddoppio di Poli. A mezz'ora dal fischio finale fine Malinovskiy riapre la gara ma alla fine ha la meglio la squadra di Mihajlovic che era in panchina. Pirotecnico 3-3 che sa di beffa per il Torino: al Bentegodi va in scena un'incredibile rimonta del Verona che recupera tre reti ai granata e conquista un punto importante. Delusione per la squadra di Mazzarri che avanti bgrazie doppietta di Ansaldi e al gol di Berenguer si è fatta recuperare da Pazzini, Verre e Stepinski, tutti subentrati.

Inzaghi: "Testa solo al Cagliari"

Il 22 dicembre a Doha la Lazio sfida la Juventus nella gara valida per la Supercoppa Italiana ma prima i biancocelesti dovranno affrontare il Cagliari. Appuntamento domani sera alla Sardegna Arena, il tecnico Inzaghi non vuole distrazioni: "Siamo concnetrati solo sulla gara di domani poi ci giocheremo questa finalissima. Dovranno fare attenzione ai diffidati visto che eventuali squalifiche le sconteremmo proprio contro la Juve". Partita secondo l'allenatore dalle mille insidie: "Troviamo una squadra che sta facendo benissimo con grandissimo entusiasmo è tanta qualità che può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria".

Champions, domani i sorteggi

Il rischio Real, il fascino Liverpool: vista da diversi punti di vista, il sorteggio degli ottavi di Champions offre comunque brividi alle tre italiane rimaste in corsa. Juventus, Napoli e Atalanta conosceranno i nomi delle loro avversarie domani, al termine del sorteggio che si svogerà a Nyon a mezzogiorno. Un'ora piu' tardi, toccherà a Inter e Roma, rappresentati italiane nei sedicesimi di finale di Europa League, scoprire i nomi delle proprie rivali.

