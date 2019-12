“Corpo a Corpo”. Lazio, caccia al record

ROMA - “Corpo a corpo”. E' il titolo che campeggia stamani sulla prima pagina del “Corriere dello Sport” e dedicato alla sfida a distanza tra Juventus ed Inter. I bianconeri infatti grazie al 3-1 sull'Udinese hanno agganciato in vetta alla classifica l'Inter che invece si è fatta riacciuffare in pieno recupero dalla Fiorentina al Franchi. “Siamo stanchi ed in campo vanno sempre gli stessi” l'analisi dell'allenatore nerazzurro Antonio Conte.

Cagliari-Lazio, scontro Champions

Si chiuderà questa sera alle 20.45 con la sfida tra Cagliari e Lazio alla Sardegna Arena la 16ª giornata di Serie A. Inatteso confronto Champions tra le due formazioni, la squadra di Inzaghi vincendo andrebbe a -3 dalla vetta della classifica. Miglior partenza per entrambe le formazioni dopo 15 turni i biancocelesti nella ripresa hanno subito appena 3 gol mentre la squadra di Maran ha segnato ben 20 reti.

Champions ed Europa League, oggi i sorteggi

Grande attesa per i sorteggi che andranno in scena oggi a partite dalle 12: si partirà con gli abbinamenti per gli ottavi di finale di Champions e successivamente per i sedicesimi di finale di Europa League. In Champions la Juventus è testa di serie, mentre Napoli e Atalanta si sono qualificate da seconde. In Europa League l’Inter è retrocessa dalla Champions mentre la Roma si è classificata seconda nel girone J.

De Laurentiis: “Ibra? Adesso ho altre priorità”

“Ibrahimovic è una persona straordinaria ma prima di pensare a lui ho altre priorità”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla del momento che vive lasquadra. Poi così su Mertens che sarebbe nel mirino dell'Inter: “Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia”. Chiusura dedicata alla scelta di Gattuso: “Perché nel Milan praticava bene il 4-3-3 e il Napoli è riconosciuto in tutta Europa per giocare con questo modulo”.

di Enrico Sarzanini\Edipress