Lega, Abete Commissario. Lotito: "Viviamo alla giornata"

ROMA - Il consiglio federale della Figc, riunitosi oggi a Roma nella sede di via Allegri, ha scelto Giancarlo Abete, ex presidente della Federcalcio, come commissario della Lega di Serie A, dopo le dimissioni di Mario Cicala. Nato a Roma, classe '50, vanta una lunghissima esperienza nel mondo del calcio. Entrato in Federazione verso la fine degli anni Ottanta, vicepresidente della Figc e capodelegazione della vincente spedizione italiana ai Mondiali di Germania 2006, il 2 aprile 2007 viene eletto come massimo dirigente del calcio italiano dopo il commissariamento di Pancalli. Nel 2011 arriva anche l'elezione a vicepresidente Uefa.

Lotito: "Viviamo alla giornata"

"Abbiamo voglia di dimostrare, il campionato è ancora lungo, vivremo giornata dopo giornata". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito parla del momento che vive la Lazio e domenica impegnata a Riad in Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Sarà un appuntamento importante. Dobbiamo vivere alla giornata, ragionando gara dopo gara. Quando recuperi gare come quelle di Cagliari, significa che hai voglia e forza". "Servono coesione e determinazione per raggiungere obiettivi. Spero rimanga questo atteggiamento" conclude il patron biancoceleste.

Cagliari, Riva presidente onorario

Gigi Riva, campione d'Europa e vicecampione del mondo, capocannoniere azzurro con 35 reti e bomber rossoblu dello scudetto, è il nuovo presidente onorario del Cagliari. La nomina ufficiale è arrivata questa mattina nel corso del consiglio di amministrazione del club isolano. Riva era stato già presidente del Cagliari nel 1986. "E' il primo tifoso della squadra tutto è nato naturalmente dopo alcune chiacchierate" ha detto il patron Giulini.

Dubai, parata di stelle del calcio

Parata di stelle del calcio mondiale a Dubai per i Globe Soccer Awards che verranno assegnati il prossimo 29 dicembre. Due gli 'italiani' fra i candidati al premio: Cristiano Ronaldo della Juventus, in competizione insieme a Lio Messi, Virgil Van Dijk e Mohamed Salah per il titolo di 'Best Men's Player of the Year'. L'altro è il dirigente della Lazio Igli Tare, in lizza con Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), e Marc Overmars (Ajax) per il titolo di 'Best sporting director'. Alla cerimonia di premiazione sono attesi come di consueto numerosi protagonisti del calcio mondiale.

