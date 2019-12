Conte: "La coperta è corta". Juve, maglia speciale

ROMA - “E' una gara tra le più importanti della stagione”. Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Genoa. “Ho sempre detto che per noi era importante arrivare a Natale nel miglior modo possibile” prosegue l'allenatore che torna sui tanti infortuni: “Faremo delle valutazioni nelle ultime ore, la coperta è ancor più corta considerando le squalifiche di Brozovic e Lautaro Martinez”.

Juve, maglia speciale per la Supercoppa

Maglia speciale della Juventus per la Supercoppa italiana contro la Lazio che si giocherà domenica a Riad. All'interno di ogni singolo numero ci sarà un tradizionale disegno calligrafico arabo, che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo. "Con questa scelta vogliamo rendere omaggio a una forma d'arte tradizionale" spiega Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus. "Cosi dimostriamo di essere vicina ai tifosi di tutto il mondo e ancora una volta vuole sorprendere con una maglia unica" conclude.

Solskjaer: "Pogba resta con noi"

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha assicurato che a gennaio Paul Pogba non lascerà il club. Il 26enne francese, accostato in modo persistente al Real Madrid, ha collezionato solo due presenze dalla fine di agosto a causa di un infortunio alla caviglia. L'ex giocatore della Juventus ha ammesso di voler cercare una nuova sfida, ma secondo Solskjaer "non verrà venduto a gennaio".

Mondiale per club, domani la finale

"Non siamo qui come campioni d'Europa a darci arie di superiorità, ma vogliamo vincere". Così Juergen Klopp alla vigilia della finale del Mondiale per club che, domani al Khalifa Stadium, il suo Liverpool giocherà contro il Flamengo campione del Sudamerica. I brasiliani sognano di ripetere l'impresa del 1981, quando la squadra di Zico, Junior e compagni battè i Reds a Tokyo e vinse l'Intercontinentale. Non a caso, il tecnico dei rossoneri Jorge Jesùs ha postato sui social una sua foto insieme a Zico, con questa didascalia: "nel dicembre del 1981...".

