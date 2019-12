“Alta Roma”. Mancini: “Voglio l'Europeo”

ROMA - “Alta Roma”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del “Corriere dello SporT” oggi in edicola e dedicata alla netta vittoria della squadra giallorossa a Firenze. Grazie al 4-1 sui viola firmato da Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo la squadra di Fonseca consolida il quarto posto e vola a -1 dalla Lazio che però ha una gara in meno. Montella ad un passo dall'esonero.

Mancini: “Partiamo per vincere l'Europeo”

“Dobbiamo partire per vincere perché siamo l'Italia”. Così Roberto Mancini in vista dell'Europeo in programma a giugno. “Non è facile, ma sta a noi. Crediamo nelle nostre possibilità e vedremo come andrà. Quando si inizia un torneo bisogna puntare al massimo specialmente" prosegue il ct azzurro che torna su Balotelli: “Per le qualità che ha potrebbe fare la differenza in ogni partita. Deve fare molto di più e noi in questo momento abbiamo Immobile e Belotti che hanno sempre fatto bene, siamo soddisfatti così”.

Inter, primato e Vidal

L'Inter sfida oggi il Genoa a San Siro per riagganciare la Juventus in vetta alla classifica ma in casa nerazzurra si pensa già al mercato di gennaio. La dirigenza dell'Inter accelera per garantire alla squadra la possibilità di lottare per lo scudetto. Servono due rinforzi uno a centrocampo e l'altro sulla fascia sinistra, per la mediana due i nomi individuati al da Marotta: Vidal che è in rotta con il Barcellona o De Paul dell'Udinese.

Vigilia di Supercoppa

Vigilia di Supercoppa a Riad dove domani alle 17.45 Lazio e Juventus si contenderanno il trofeo al King Saud University Stadium. Alle 15 il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, interverrà in conferenza stampa con un calciatore poi, alle 17, condurrà la seduta d’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. Anche i bianconeri seguiranno una tabella simile: alle 16 la conferenza stampadi Maurizio Sarri, che sarà accompagnato da un giocatore, alle 19 l'allenamento di rifinitura.

di Enrico Sarzanini\Edipress