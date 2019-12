Supercoppa: Ronaldo sfida Immobile

ROMA – Appuntamento alle 17.45 italiane, Juventus e Lazio si contenderanno a Riad la Supercoppa Italiana primo trofeo della stagione. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Szczesny in porta, in difesa Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro, a centrocampo Betancur, Pjanic e Matuidi, in avanti il tridente Dybala, Huguain e Ronaldo. Risponde Inzaghi con la Lazio tipo: Strakosha in porta, in difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic con Immobile e Correa in attacco.

Juventus-Lazio è un 'clasico'

Edizione numero 32 della Supercoppa Italiana, per la Juventus si tratta della 15ª mentre la Lazio giocherà questa sfida per l’ottava volta. Le due squadre si affrontano per la quinta volta, diventando così le formazioni che più volte si sono incrociuate nella storia della competizione. Sono quattro i precedenti con due vittorie per parte, l'ultimo sucsesso nel 2017 fu della Lazio ottenuto grazie alla rete di Murgia in pieno recupero. Dybala ha segnato tre reti in Supercoppa Italiana tutte contro la Lazio, l'attaccante biancoceleste Immobile invece ne ha fatte due anche lui entrambe contro i bianconeri.

Sarri a caccia del primo trofeo bianconero

Maurizio Sarri non ne fa mistero: per la Juventus la Supercoppa è una partita "importante", alla quale tiene "in modo particolare". La prima volta, del resto, non si scorda mai e, anche se il tecnico giura di sentire la sfida "come le altre finali", la possibilità di alzare il primo trofeo in bianconero rende ancora più speciale la gara contro la Lazio, l'unica squadra ad essere riuscita in questa stagione a battere Ronaldo e compagni. "E' un avversario forte tecnicamente e fisicamente e in una gara secca è ancora più pericoloso", avvisa il tecnico bianconero.

Inzaghi avverte: “Serve la gara perfetta”

"E' una partita differente rispetto al campionato, in 120' si gioca il primo trofeo stagionale”. La presenta così la sfida il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. “E' una partita a sé, in cui non bisognerà commettere errori perché si affrontano due squadre che in ogni momento possono far male" prosegue l'allenatore biancoceleste che avverte: “Servirà una partita molto concentrata, noi veniamo da un ottimo momento e indipendentemente da come giocherà la Juventus siamo preparati a ogni evenienza”.

di Enrico Sarzanini\Edipress