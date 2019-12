Il Milan affonda. Mandzukic va in Qatar

ROMA – L'Atalanta affonda 5-0 il Milan nell'anticipo di pranzo della 17ª giornata di Serie A e chiude l'anno nel migliore dei modi. Rossoneri mai in partita che sprofondano in classifica e adesso rischia di essere superato anche da Sassuolo, Bologna e Verona che però recupererà il match contro la Lazio solo a febbraio. Sblocca Gomez, raddoppio di Pasalic poi doppietta di Ilicic ci pensa Muriel a chiudere i conti. Per Pioli si tratta della quarta sconfitta da quando è sulla panchina rossonera.

Mandzukic va in Qatar

Mario Mandzukic passa dalla Juventus alla società qatariota Al-Duhail, la stessa dove gioca da un anno Benatia, un altro ex bianconero. Manca solo l'ufficialità intanto l'attaccante croato, rimasto fuori rosa con l'arrivo di Sarri, è stato ripreso in un video al termine delle visite mediche a Doha. Mandzukic, 33 anni, era stato al centro di numerose trattative di mercato nell'estate scorsa con club inglesi e tedeschi.

Genoa, Motta versi l'esonero

Il 4-0 subito dal Genoa a San Siro contro l'Inter ha lasciato il segno: il patron del club Preziosi medita un nuovo cambio in panchina ed è pronto ad affidare la guida tecnica rossoblù a Diego Lopez al posto di Thiago Motta. Nella lista di sarebbe anche Davide Ballardini ma il tecnico si era lasciato male con il patron e la pista sembra poco percorribile. Diego Lopez, che si è liberato dal Penarol qualche giorno fa, è già stato contattato dal diesse Marroccu con il placet della società. Attese novità nelle prossime ore.

Verona-Brescia, un indcgato per i Buu a Balotelli

Un uomo residente ad Agrigento è l'unico indagato per gli ululati razzisti a Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia, giocata lo scorso 3 novembre allo stadio Bentegodi. L'uomo, come riporta il quotidiano L'Arena, è l'unica persona iscritta nel registro degli indagati, individuata dalla Digos della Questura dopo l'analisi dei video girati allo stadio. In particolare, sarebbe stato individuato grazie all'incrocio delle immagini e dell'audio.

