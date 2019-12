“Mondialazio”. Rientro trionfale a Fiumicino

ROMA - “Mondialazio” è il titolo che campeggia stamani sulla prima agina del 'Corriere dello Sport' dedicato al 3-1 della squadra di Inzaghi sulla Juve che vale la vittoria in Supercoppa Italiana. Un altro straordinario successo contro i campioni d'Italia per la Lazio grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. “Abbiamo fatto un amagia” il commento di Simone Inzaghi. “Non ci saranno strascichi” la promessa di Sarri.

Lazio, rientro trionfale a Fiumicino

Ed è stato un rientro trionfale stamani all'alba per la Lazio a Fiumicino: cori da stadio, striscioni ed un tripudio di bandiere biancocelesti hanno accolto e abbracciato l'arrivo della squadra stamattina poco dopo le 6 allo scalo romano. Già dalle prime luci dell'alba almeno 500 tifosi, aumentati poi sempre più con il passare dei minuti, si erano dati appuntamento nella sala arrivi del terminal 3 per accogliere con tutti gli onori l'arrivo della Lazio con il trofeo.

Gattuso: “Il Napoli è ancora malato”

“Ancora dobbiamo guarire. Siamo malati, lo sappiamo, erano due mesi che non vincevamo in campionato”. Nonostante la vittoria a Sassuolo il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso frena gli entusiasmi. “Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma la strada è lunga, dobbiamo migliorare. In dieci giorni non si possono fare i miracoli, bisogna continuare a lavorare" prosegue il neo allenatore partenopeo che spiega: “Dobbiamo dare continuità al lavoro cominciato dieci giorni fa ma onore ai ragazzi, che in dieci giorni mi hanno dato grandissima disponibilità”.

Liga, il Barcellona da solo i testa

Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 contro l'Athletic Bilbao e perde la testa della classifica. Un rete nelle ultime tre gare per la squadra di Zidane che ha un serio problema con il gol. Una situazione di cui ne approfitta il Barcellona, che sabato aveva per 4-1 contro l'Alaves e adesso si ritrova da solo in testa alla classifica, con due lunghezze di vantaggio sugli eterni rivali (39 contro 37). Al terzo posto, a -5 dalla vetta, c'è il Siviglia mentre l'altra squadra della città andalusa, il Betis ha perso in casa per 2-1 con l'Atletico Madrid, a segno con Correa e Morata.

di Enrico Sarzanini\Edipress