Klopp: "Giocare il 26 è un crimine". Cavani, niente Atletico

ROMA - Mentre in Italia la Serie A si gode due settimane di meritato riposo in Inghilterra è ancora tempo di campionato. Uno "straordinario" poco gradito dal tecnico del LIverpool Klopp che alla vigilia del match contro il Leicester attacca: "Nessun allenatore ha problemi a giocare a Santo Stefano, ma giocare il 26 e il 28 dicembre è un crimine. Nessuno è d’accordo, ma va ancora così“. "Naturalmente noi possiamo dire quello che vogliamo, ma non ci ascolta nessuno" prosegue l'allenatore che conclude: "Ogni anno per noi allenatori è la stessa storia, 26 e 28 dicembre. Il corpo ha bisogno di un determinato periodo prima di poter ripartire, questa sì che è scienza. Ma noi questo lo ignoriamo”.

Cavani, l'Atletico solo a giugno

Per l'arrivo di Edinson Cavani al Wanda Metropolitano si dovrà attendere almeno fino al 1 luglio prossimo. Secondo 'UOL Esporte', infatti, sia il bomber uruguaiano che il Psg non intendono separarsi anticipatamente nella prossima finestra di gennaio. L'Atletico Madrid avrebbe già chiuso un pre-contratto con Cavani per i prossimi tre anni, ma il club parigino non ha intenzione di privarsi del suo attaccante, sebbene soppiantato da Mauro Icardi nelle gerarchie (per l'uruguaiano appena 3 gol in 11 presenze), fino alla fine della stagione, visto che la squadra è ancora in corsa per la Champions.

Joao Pedro: "La Serie A è davvero difficile"

"Il campionato italiano è molto difficile". Parola di Joao Pedro che si è raccontato in un'intervista a Globoesporte: "Aver segnato un gol in più di Ronaldo mi da molto fiducia ma questo è un torneo molto tattico". L'attaccante del Cagliari incensa il giocatore portoghese della Juve: "E' uno dei più grandi della storia, in Spagna ha segnato 40 goal mentre in Italia 25. E’ difficile giocare contro le difese italiane, e lui ne è la testimonianza“. Così sulla vicenda doping che lo vide protagonista nel 2018: "Sono rimasto sorpreso da quello che è successo. Non avevo fatto niente di male. Sono stato fortunato a poter dimostrare tutto".

Mayweather è lo sportivo più pagato del decennio

E' Floyd Mayweather lo sportivo più pagato nell'ultimo decennio con 915 milioni. A stilare la classifica dei 'Paperoni' dello sport è 'Forbes' che alle spalle del pugile americano mette Cristiano Ronaldo (800 milioni), Leo Messi (750), LeBron James (680) e Roger Federer (640). "Senza mancare di rispetto a nessuno, ma ho guadagnato questi soldi in soli cinque anni", ha twittato con la consueta spavalderia la 42enne icona della boxe. La Top 10 è completata da Tiger Woods (615), Phil Mickelson (480), Manny Pacquiao (435), Kevin Durant (425) e Lewis Hamilton.

di Enrico Sarzanini\Edipress