Milan, Ibra è ufficiale. Gravina: “L'Italia entusiasma”

ROMA - Ora è ufficiale. Zlatan Ibrahimovic torna al Milan dopo 7 anni. Lo svedese ha firmato fino al termine della stagione con l'opzione per un altro anno. “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo” le prime parole dell'attaccante sul sito ufficiale del club. “Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi” prosegue Ibrahimovic. Il giocatore sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere e dopo le visite mediche verrà presentato.

Figc, Gravina: “L'Italia entusiasma grazie a Mancini”

“La Nazionale ha dato entusiasmo al Paese, e ha fatto riscoprire l'orgoglio di appartenenza ai colori azzurri”. Parola del presidente della Figc Gabriele Gravina. “Questo ha accelerato il progetto di riforma e politico della federazione” prosegue il numero uno del calcio italiano a Sky Sport che incensa il ct Roberto Mancini: “Ho capito che era la persona giusta appena ci siamo incontrati e da subito c'è stato un ottimo feeling”.

Genoa, arriva Nicola

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha scelto Davide Nicola per la panchina. Da luglio 2018 a oggi si tratta del sesto allenatore che si è seduto sulla panchina rossoblù. Firma fino a giugno c'è un rinnovo automatico per la prossima stagione qualora la squadra si dovesse salvare. Accordo raggiunto, si attende solo la comunicazione ufficiale dell'esonero di Thiago Motta, appena sei punti in nove partite da fine ottobre.

Dubai ospita i Globe Soccer Awards

Si assegnano domenica 29 dicembre a Dubai i Globe Soccer Awards. Appuntamento alle 17,30 italiane tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie, dai campioni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah, per la categoria di Best Player of the Year, fino alle campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry, per la nuova categoria di Best Women's Player of the Year. In corsa per il titolo di Best sporting director anche il diesse della Lazio Igli Tare in lizza con Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), e Marc Overmars (Ajax).

di Enrico Sarzanini\Edipress