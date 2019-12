Lukaku: “Combattiamo il razzismo”. Iachini: “Firenze sfida da vincere”

ROMA - “Come calciatori abbiamo il potere di provare a cambiare le cose”. Cosi l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku dal palco dei Globe Soccer Awards a Dubai torna sui cori discriminatori in occasione della gara col Cagliari a inizio stagione. “La squadra, i giocatori, devono prendere posizione. Quello che è successo a me e' stato triste, era la prima volta che mi capitava in carriera” prosegue l'attaccante che a Milano si trova benissimo: “All’Inter raccolgo i frutti dell’esperienza al Manchester United e ora sono più coerente ed esperto”.

Iachini: “Vincerò la mia sfida”

“Allenare la Fiorentina è una sfida importante, che voglio vincere”. Così il neo allenatore viola Giuseppe Iachini nel giorno della sua presentazione. “Affronto questa avventura con un pathos speciale visto il mio attaccamento a questa città e a questa colori” prosegue l'allenatore chiamato a far risorgere una squadra a tre punti dalla zona retrocessione: “Non ho la bacchetta magica, ma sono pronto per rimboccarmi le maniche e riportare la Fiorentina dove le compete”.

Everton, effetto Ancelotti: seconda vittoria di fila

Seconda vittoria di fila per l'Everton sotto la guida del nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. A due giorni dal successo all'esordio sul Burnley, i Toffees hanno conquistato tre punti anche in trasferta, vincendo 2-1 a Newcastle, agganciato al decimo posto a quota 25 punti. Una doppietta del giovane attaccante Calvert-Lewin - già autore del gol decisivo col Burnley - al 13' pt e al 19' st ha reso inutile la rete del momentaneo pareggio di Schar.

Lotito: “Nel calcio si vince tutti insieme”

“Nel calcio si vince e si perde tutti insieme”. Parola del presidente della Lazio Claudio Lotito che ai microfoni di RTV Time analizza l'ottimo momento che attraversano i biancocelesti. “Mi ero reso conto subito che il nostro diesse Igli Tare aveva delle buone capacità manageriali e che sarebbe migliorato con il tempo” prosegue il numero uno del club che sottolinea: “Quando la Lazio perde la colpa è mia anche se non scendo in campo perché significa che non ho creato le condizioni affinché la squadra vinca. Il calcio è forza di gruppo e si applica sempre la regola del gruppo”.

di Enrico Sarzanini\Edipress