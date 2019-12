Inzaghi: “Sono cambiato”. De Rossi, possibile ritorno

ROMA - “Rispetto al passato sono più maturo e riflessivo”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi all’International Sports Conference di Dubai dov'è salito sul palco come relatore in compagnia di Deschamps e Giggs. L'allenatore torna sulla qualificazione in Champions mancata nel 2018: “Quell’anno giocavano sempre gli stessi. Alla lunga pagai gli infortuni di Immobile e Luis Alberto ma anche la stanchezza”. Inzaghi ha ammesso di ascoltare maggiormente preparatori, medici e fisioterapisti.

De Rossi, possibile ritorno alla Roma

Giorni decisivi per la Roma va infatti avanti la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della maggioranza del club, il problema resta sempre lo stadio di Tor di Valle e le poche certezze sullo sviluppo del progetto. In attesa arriva una clamorosa indiscrezione: Daniele De Rossi avrebbe avuto un contatto diretto con il nuovo gruppo interessato all'acquisto della Roma che avrebbe per lui già pronto un ruolo nello staff tecnico.

Atalanta, Zapata: “Pronto a tornare”

"Ho tanta voglia di tornare, l'incubo ormai è alle spalle". Così Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta fermo dal 12 ottobre scorso per la lesione all'adduttore destro rimediata in Colombia-Cile ad Alicante, in un'intervista ai canali ufficiali della società: “Ho sofferto molto a star fuori, è stato un periodo molto particolare” prosegue l'attaccante pronto al rientro: “Non vedo l'ora: a vedere le partite da fuori ho sofferto, soprattutto perché non potevo fare niente per la mia squadra”.

Genoa, Davide Nicola è il neo tecnico

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Lo ha annunciato la società rossoblù con un comunicato ufficiale sul proprio sito, confermando che Nicola oggi dirigerà il suo primo allenamento al centro sportivo Signorini. Altresì il Genoa ha ringraziato l'ex tecnico Thiago Motta "per la dedizione profusa durante la sua esperienza". Nicola è il terzo allenatore del Genoa in questo campionato dopo Andreazzoli e Motta.

di Enrico Sarzanini\Edipress