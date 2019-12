“Friedkin libera la Roma”. Lobotka, si al Napoli

ROMA - “Friedkin libera la Roma”. E' il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' stamani in edicola e dedicato alla cessione del club giallorosso che è entrata nel vivo. La Roma, su richiesta della Consob, ha fatto un comunicato nel quale si spiega che ancora "non è stato formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione" e che "qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma".

Lobotka dice si al Napoli

Stanislav Lobotka vuole il Napoli a tutti i costi. Il venticinquenne del Celta Vigo ha già fatto la sua scelta e adesso attende che le parti trovino l'accordo. Saltata la clausola da 50 milioni di euro la richiesta degli spagnoli è di 30 milioni ma il patron del club partenopeo vorrebbe limare questa cifra e scendere almeno a 25. Pronto per lui un contratto di cinque anni ad 1,5 milioni netti a stagione nelle prossime ore emissari del Napoli voleranno in Spagna per provare a chiudere l'operazione.

Tare: “Per adesso puntiamo la Champions”

“Vogliamo centrare la qualificazione in Champions poi si vedrà”. Così il diesse della Lazio Igli Tare in una intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport'. “Il merito dei risultati è di tutti ma il cammino è lungo e bisogna restare concentrati” sottolinea il ds chiari sul mercato di gennaio: “Ci sono poche occasioni e nessuno si muove”. Alle 15 intanto cancelli aperti a Formello per festeggiare la Supercoppa vinta contro la Juve.

Serie B, vola il Benevento

Il Benevento chiude con l'ennesima vittoria un girone d'andata di serie B che ha dominato. Il 4-0 sull'Ascoli, con tripletta dell'ex cagliaritano Sau, porta la squadra allenata da Pippo Inzaghi a 46 punti in classifica, frutto di 14 vittorie e quattro pareggi su 19 gare, con un vantaggio di +34 sul Pordenone secondo. Solo un imprevedibile e improbabile tracollo nel girone di ritorno può togliere ai campani il sogno di tornare in serie A. Miglior attacco (24 gol) e di gran lunga miglior difesa (9 reti subite), il Benevento viaggia ad altro ritmo rispetto a tutte le altre.

di Enrico Sarzanini\Edipress