Lazio, quanto entusiasmo. Zanetti: “Vidal grande giocatore”

ROMA – Bagno di folla per la Lazio tornata ad allenarsi a Formello in vista della trasferta a Brescia del 5 gennaio. Oltre 10.000 i tifosi biancocelesti che hanno invaso il centro sportivo accorsi per festeggiare la vittoria della Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus a Riad. "Questo entusiasmo è incredibile, speriamo di regalare tanti altri successi a questi tifosi, lo meritano” le parole di Radu al Lazio Style Channel.

Inter, Zanetti: “Vidal è un campione”

“Il mercato apre tra poco, abbiamo un mese per valutare”. Così il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti sulla ripresa delle trattative in programma a gennaio. Primo obiettivo della società nerazzurra Arturo Vidal che però Valverde vorrebbe trattenere al Barcellona: “Si tratta di un giocatore di grande livello, grande personalità”. "Vediamo cosa succederà ma sicuramente cerchiamo giocatori che possano alzare il livello della nostra squadra, che è già molto alto” ha concluso Zanetti.

Real Madrid, Benzema fino al 2022

Karim Benzema indosserà la maglia del Real Madrid un anno in più fino al 2022. L'attaccante francese ha infatti raggiunto un accordo per estendere di un anno il suo contratto che doveva scadere nel 2021. Benzema ha appena compiuto 32 anni e, nel giugno 2022, Alla scadenza del nuovo contratto ne avrà 34 ma il club lo considera uno dei pezzi chiave della squadra, come ha più volte sottolineato il presidente del club, Florentino Perez.

Halland, Raiola: “Al Borussia non per soldi”

“Haaland non è andato al Borussia Dortmund per soldi”. Parola di Mino Raiola agente dell'ormai ex attaccante del Salisburgo approdato in Bundesliga. “L’offerta del Manchester United era buona ma in questa fase della sua carriera il giocatore ha preferito il Borussia Dortmund” prosegue Raiola che svela : “C'erano 12 club interessati a lui ma Erling ha pensato che questo non fosse il momento giusto per trasferirsi in Premier: non è l’unico giovane ad aver rifiutato questo campionato".

di Enrico Sarzanini\Edipress