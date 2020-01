Serie A, spettatori in aumento. Pogba-United, nervi tesi

ROMA - Aumentano le presenze negli stadi della Serie A. Alla 17ª giornata la media degli spettatori (27.108) registra un incremento del 6,4% rispetto il dato finale dello scorso campionato (25.481). Si tratta del miglior risultato registrato nell'ultimo quinquennio. Per il quinto anno consecutivo l'Inter conferma il primato degli spettatori con 63.697 presenze, segue il Milan a quota 53.917. Terzo gradino del podio per la Juventus con una media di 39.740. Nella top five anche Lazio e Roma, impennata dei biancocelesti che fanno registrare un +5,9% e una media di 39.375 spettatori.

Pogba salta l'Arsenal, United irritato

Solo ieri le rassicuranti parole di Raiola sul futuro al Manchester United i Pogba ma i rapporti tra il club ed il calciatore si fanno sempre più tesi: il francese infatti salterà anche l'atteso big match di questa sera contro l'Arsenal a causa di una condizione fisica non ottimale. Una situazione che - secondo il Daily Mail - sta iniziando ad 'irritare' i piani alti dei Red Devils, che vedono soltanto una manovra del suo agente Mino Raiola per forzare la cessione del francese obiettivo di Real Madrid e Juventus.

Dybala: “Il mio idolo era Riquelme”

“Riquelme è stato uno dei miei idoli d’infanzia”. Così l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, in un'intervista al sito Otro. “A casa mia si guardava molto calcio, mio padre era tifoso del Boca Juniors, uno dei miei fratelli dell’Independiente e l’altro del River Plate” prosegue il giocatore che spiega: “A vedere tante partite, mi sono legato a Riquelme per come giocava, per le sue movenze e per la tranquillità con cui faceva le cose in campo. Ho sempre cercato di imitarlo da bambino”.

Perugia, Oddo vicino all'esonero

Ore decisive in casa Perugia: dopo il ko contro il Venezia il club sarebbe intenzionato ad esonerare Massimo Oddo. Diversi i prolfili che la società sta valutando in queste ore, nella lista figurano i nomi di Cosmi, Di Biagio e Colantuono e sarebbe proprio quest'ultimo l'allenatore prescelto per provare a dare una svolta alla stagione degli umbri che dopo 19 partite di campionato, sono ottavi in Serie B, con 27 punti.

