Ibrahimovic, tifosi in delirio. Serie A, gli arbitri della 18ª

ROMA - Tifosi del Milan in delirio per Zlatan Ibrahimovic che è giunto a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratTo. La macchina con dentro il giocatore è stata letteralmente presa d'assalto da parte dei sostenitori rossoneri all'arrivo alla clinica La Madonnina. "Sono molto felice" ha detto appena appena sceso dall'auto. "Sono emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua" ha detto a Milan Tv. Lo svedese domani mattina verrà presentato alla stampa.

Wanda Nara: "Avevo ragione io"

"Certe decisioni impopolari alla fine mi hanno dato ragione". Così Wanda Nara, raccontando a Grazia la sua nuova avventura al Grande Fratello Vip come opinionista, parla dell'approdo al Psg del marito Mauro Icardi. "Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della carriera" spiega la Nara che conclude: "Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero gia' ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo".

Serie A, gli arbitro della 18 giornata

Sarà Piero Giacomelli a dirigere Juventus-Cagliari, big match della 18ª giornata di Serie A in programma lunedì 6 gennaio all'Allianz Stadium alle 15.00. Sarà invece Daniele Doveri a dirigere l'altro big match fra Napoli e Inter, in programma alle 20.45 sempre di lunedì. Queste le designazioni: Brescia-Lazio a Manganiello, Guida per Spal-Verona, Genoa-Sassuolo ad Irrati, Roma-Torino a Di Bello, Bologna-Fiorentina a Valeri, Atalanta-Parma a Pasqua, Massa per Milan-Sampdoria Massa, Lecce-Udinese a Giua.

United, Pogba si deve operare

Periodo nero per Paul Pogba. L'ex calciatore della Juventus, attualmente in forza al Manchester United, dovrà infatti operarsi alla caviglia. Lo ha annunciato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer al termine della partita di ieri sera contro l'Arsenal, persa per 2-0. Per il campione francese continua dunque il periodo negativo: in stagione ha collezionato appena 8 presenze in campo, poi le ricorrenti voci che lo vogliono in attrito con il club e pronto a cambiare squadra, ora l'infortunio. II tecnico norvegese ha spiegato che quello di Pogba "non è un problema grave, ma va operato. E' la stessa caviglia che gli ha dato tanti fastidi negli ultimi mesi".

di Enrico Sarzanini\Edipress